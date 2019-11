Svěřenci Miloše Říhy staršího ztratili na úvodní akci Euro Hockey Tour jen bod, když po Švédech přemohli Finy až v nájezdech.

Na dosud jediné prvenství v turnaji dosáhl český tým v roce 2012. Také tehdy výběr trenéra Aloise Hadamczika dokázal uspět ve všech třech zápasech na turnaji.

Proti Rusům dal vítězný gól v polovině 11. minuty kapitán týmu Jan Kovář. Ve třetí třetině pojistil výhru prvním reprezentačním gólem Lukáš Sedlák, v závěru při power play sborné završil výsledek Andrej Nestrašil. Čisté konto vychytal díky 32 zákrokům Roman Will.

Kováře vyzval ke gólu Řepík

Rusové mohli při tříbodovém vítězství v kombinaci s příznivým výsledkem závěrečného severského derby mezi Finy a Švédy pomýšlet ještě na celkové prvenství. Tomu také odpovídala jejich počáteční aktivita a už po pár sekundách prověřil Willovu pozornost Karnauchov.

První výraznější odpověď přinesla sedmá minuta, kdy se Rachůnek obtočil kolem branky, ale ani Samonov se nenechal zahanbit. Chvilku nato zakončoval z prostoru mezi kruhy Kadějkin, Will ale změnu stavu nedopustil.

Nakonec k ní velkou měrou přispěli sami Rusové. Špatnou rozehrávku Miščenka zachytil ještě uvnitř jejich pásma Řepík, navázal na sebe dva protihráče a místo očekávané střely našel skvěle Kováře, jenž střelou zápěstím z kruhu na bližší tyčku otevřel skóre.

Šumakov pak pozlobil Willa nečitelným bekhendovým zakončením. Právě on byl také 50 sekund před první přestávkou prvním hříšníkem zápasu a využít toho mohl krátce před sirénou Řepík, bez přípravy ale vypálil nad.

Vyrovnaná bitva, v níž kralovali oba gólmani, pokračovala i ve druhém dějství. Okulov zkoušel štěstí z úhlu, ani on ale na Willa nevyzrál. Před polovinou zápasu přišla pro Čechy velmi těžká zkouška, protože se museli takřka dvě minuty bránit pouze ve třech proti pěti, neboť po špatném střídání fauloval Kovář.

Will chytal skvěle

Ruská pětice ale hledala jen obtížně cestu k tomu, aby si připravila vyloženou příležitost ke skórování. Největší nebezpečí tak nakonec představovala Ožiganovova rána z kruhu, jenže Will ji vytěsnil.

Těsné vedení si čeští hokejisté přenesli i do závěrečné části. V její polovině měl trochu smůly Radim Zohorna ve skrumáži při signalizované výhodě, když se mu nepovedlo propasírovat puk do odkryté branky. Co se ale nepodařilo jemu, zvládl v následné přesilovce Sedlák, i když si musel počkat po nepřehledné situaci dlouhé minuty na výrok sudích od videa.

Rusové hráli pět na tři znovu v 55. minutě, tentokrát jen čtvrt minuty, jenže když už byl Říhův tým ve čtyřech, vyhodil puk do hlediště Moravčík a dvojnásobné oslabení pokračovalo ještě další minutu. Obětavě hrající Češi se skvělým Willem ale odolali a v závěru trefil prázdnou branku Nestrašil.

ČR - Rusko 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávka: 11. Jan Kovář (Řepík), 52. Sedlák, 60. Nestrašil. Rozhodčí: Kaukokari, Vikman - Koskela, Niittylä (všichni Fin.). Vyloučení: 8:5. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 2207.

ČR: Will - Šustr, Jeřábek, Moravčík, Krejčík, M. Doudera, D. Musil, Pyrochta, Galvas - Nestrašil, Jan Kovář, Řepík - H. Zohorna, T. Zohorna, R. Zohorna - Jaškin, Sedlák, T. Rachůnek - M. Stránský, Filippi, R. Pavlík. Trenéři: Miloš Říha st., Miloš Říha ml., Robert Reichel a Karel Mlejnek.

Rusko: Samonov - Ožiganov, Blažijevskij, Rafikov, Zub, Sergejev, Fazylzjanov, Šaripzjanov, Miščenko - Okulov, P. Karnauchov, Slepyšev - Burdasov, Švec-Rogovoj, Kuzmenko - Sošnikov, K. Semjonov, Šumakov - Kajumov, Alexejev, Kudrjavcev - Kadějkin. Trenéři: Alexej Kudašov, Anvar Gatijatulin, Alexej Žamnov a Alexandr Savčenkov.