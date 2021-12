"Jsem každopádně zklamaný z toho, jak se náš tým prezentuje na mezinárodní scéně. Už jarní mistrovství světa nedopadlo dobře, nyní jsme plynule navázali na Karjale a v Moskvě. A to jsme na Channel One Cup kádr výrazně posilnili. Přesto výsledky nedorazily. Donutilo mě to přemýšlet nad případnou změnou, nicméně rozhodnutí je takové, že na olympiádu jedeme ve stávajícím složení," uvedl Nedvěd, který se dnes vrací do Česka po inspekční cestě v zámoří.