"Pro mě je to zážitek na celý život. Někdo dělá hokej pro peníze, někdo pro jiné věci. Kdybych po sezoně s hokejem skončil, budu si tenhle zápas pamatovat. Hokej vymysleli v Kanadě a za každou výhru proti tomuhle soupeři jsem neskutečně rád," řekl Petr. "Na tomhle jsme postavili přípravu na dnešní zápas. Tihle kluci Kanadu nikdy neporazili. To je nejvíc, co může být. Je to pro nás obrovské vítězství. Zpráva pro malé české děti: 'Pojďte hrát hokej'. Ukázali jsme, že můžeme Kanadu porazit."

Loni musel v americkém Friscu strávit ve čtvrtfinále debakl s Kanadou 3:10. "Vítězství je pro nás důležité a převládají ve mně silné emoce, proto nevím, jestli zvládnu duel objektivně zhodnotit. Musím vypíchnout i negativní věci. Zápas jsme měli rozhodnout dřív než v prodloužení. Hodně jsme se snažili napadat, z čehož ale plynuly góly Kanady na 4:4 a 4:5. Jinak tento styl na zámořské týmy funguje. Proti evropským celkům ale musíme hrát jinak," uvedl osmačtyřicetiletý kouč.

Kluci byli pozorní

Na světových šampionátech dokázali Češi zdolat Kanadu poprvé po třech prohrách. Podlehli také v roce 2019 v Umee v základní skupině B. O rod dříve ji porazili v Magnitogorsku ve čtvrtfinále 2:1 a tehdejší konečné čtvrté místo je jejich nejlepším umístěním od stříbra v roce 2014 z Finska.

Pět ze šesti branek dnes dali Kanadě v přesilovkách, včetně vítězné Jiřího Kulicha v nastavení. "Výborná práce Darka Stránského, který je za přesilovky zodpovědný. Prostor dostávají hodně ofenzivní kluci, kteří třeba udělají chybu vzadu, ale týmu to vrátí góly v přesilovkách. Naopak další hráči drželi taktiku výborně a plnili pokyny. Pohlídali jsme si velkou hrozbu Bedarda. Kluci byli pozorní," řekl Petr.

Do hry se zařadil i dodatečně povolaný útočník Vojtěch Polák z Mladé Boleslavi, který nahradil Petrova zraněného syna Dominika. "Vojta zapadl do sestavy a užil si první zápas. Povahově je to výborný kluk a šikovný na nájezdy. Samozřejmě ho štvalo, že byl vyřazen z nominace, ale věděl, že bude první necestující náhradník. Klobouk dolů před ním. Byl důležitou součástí vítězství," uvedl kouč. V sestavě naopak stejně jako v neděli s USA (2:6) chyběl útočník Dominik Rymon, který by měl ale hrát v play off. "Byl to plán, Dominik Rymon bude připraven ve čtvrtek," dodal Petr.