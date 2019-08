Je tu jedinečná možnost, jak vidět hvězdy nejslavnější hokejové ligy světa NHL v akci. Kupte si v pondělí 26. srpna váš regionální Deník a zúčastněte se supersoutěže o vstupenky na říjnový zápas NHL mezi Philadelphií a Chicagem v Praze.

Soutěž o vstupenky na NHL v Praze. | Foto: Deník, ČTK

Sportovnímu deníku je právě rok. A my jsme v redakci šťastní, že to byl úspěšný rok. Především díky vám, našim milým čtenářům. Prodejní čísla pondělního Deníku nás opakovaně utvrdila v tom, že jsme se nespletli a šli správnou cestou: oslovit novou přílohou všechny ty, které sport zajímá. Ne pouze vrcholový, ale i ten „obyčejný“ – pohyb pro zábavu. A to nejen přes výsledky a tabulky, ale hlavně přes zajímavé příběhy, netradiční témata, ankety, soutěže.