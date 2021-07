Útočník Jakub Voráček by mohl po deseti letech opustit hokejisty Philadelphie. Flyers ho podle informací reportéra serveru Sportsnet Elliottea Friedmana nezahrnou mezi chráněné hráče pro rozšiřovací draft, při němž bude 21. července skládat dohromady mužstvo nováček NHL Seattle Kraken.

Jakub Voráček.

"Jakub Voráček a Philadelphia spolu diskutovali o tom, že možná přišel čas na změnu. Očekává se, že Voráček zůstane pro rozšiřovací draft nechráněným hráčem. A bylo mu to také tak řečeno. Jeho příchod (do týmu Kraken) by tak mohl zvážit bývalý trenér Flyers Dave Hakstol. Pokud tomu tak nebude, \'Philly\' bude hledat možnosti jinde. Obě strany jsou ale zároveň připravené i na možnost, že přes snahu Flyers o výměnu k žádné nedojde a Voráček v týmu zůstane," uvedl Friedman.