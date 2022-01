Jaromír Jágr, Roman Hamrlík, Patrik Eliáš, Bobby Holík či Tomáš Plekanec. Pouze jedenáct vyvolených hokejistů z Čech mělo to štěstí zapsat do svých životopisů tisícovku soutěžních utkání v zámořské NHL. Teď se tento klub slavných rozrostl již o dvanácté jméno.

O tento významný počin se postaral kladenský rodák a mistr světa z památného šampionátu v roce 2010 Jakub Voráček, který si pro 1000. duel mezi hokejovou smetánkou dokráčel v dresu Columbusu Blue Jackets.

Týmu, kde před necelými patnácti lety celou zámořskou kapitolu odstartoval. Psal se 2. srpen roku 2007 a v hlavním městě Ohia, kde mimo jiné Columbus sídlí, probíhal vstupní draft NHL. Sedmým týmem na řadě byl domácí celek, jenž bez ostychu ukázal právě na českého útočníka.

Následující sezonu ještě strávil na farmě v Halifaxu, ale do ročníku 2008/2009 už vstupoval jako nováček snící o velké kariéře mezi nejlepšími. Byl přesvědčený, že dokáže velké věci. Navzdory tomu, že jeho kolegům to přišlo spíše směšné. Dokonce i vlastnímu trenérovi.

„Pamatuji si na tehdejšího trenéra Scotta Arniela, jak mi poslední sezonu před výměnou do Flyers řekl, že z NHL zmizím do tří let. Tak jsem ho poslal do háje,“ vzpomínal Voráček.

Čeští tisícovkaři v NHL

(zápasy v základní části)



1. Jaromír Jágr (1733 startů)

2. Roman Hamrlík (1395 startů)

3. Bobby Holík (1314 startů)

4. Radek Dvořák (1260 startů)

5. Patrik Eliáš (1240 startů)

6. Václav Prospal (1108 startů)

7. Radim Vrbata (1057 startů)

8. Petr Svoboda (1028 startů)

9. Milan Hejduk (1020 startů)

10. Petr Sýkora (1017 startů)

11. Tomáš Plekanec (1001 startů)

12. Jakub Voráček (1000 startů)

Možná i to se později stalo žhavým impulsem pro plánovaný trejd do Philadelphie. V roce 2010 se sice stal členem zlaté české posádky z mistrovství světa v německém Kolíně nad Rýnem, ale ani to nezměnilo názor tamějšího vedení. Voráček zkrátka půjde z kola ven.

Nastal rok 2011 a všechny spekulace se naplnily v činy. Kladenský rodák se přesunul k Letcům, v jejichž dresu pak odstartoval deset veleúspěšných sezon. Chvíli i po boku legendárního krajana Jaromíra Jágra. A hlavně se svým celoživotním přítelem Claudem Girouxem.

Na ledě vždy odevzdal maximum. Pro výhru udělal takřka cokoliv. Platil za geniálního nahrávače, který se kromě výjimečných pasů nebál rovněž sundat rukavice. Suma sumárum, Voráček se stal pro Philadelphii doslova nepostradatelným drahokamem.

Navíc dostal od Boha jedno veliké privilegium: stabilní zdravotní stav. Za celou dobu své bohaté kariéry za mořem si kromě pár otřesů mozku neodnesl jediné vážnější zranění. A tak mohl pravidelně rozdávat radost napříč celou hokejovou NHL.

Co takhle Stanley Cup, Jakube?

A všem svým kritikům poslal po letech poměrně slušný výkaz práce. Čtrnáct sezon v zámoří, 1000 odehraných utkání, 217 branek a k tomu naprosto úchvatných 544 asistencí. Více nahrávek se z českých hokejistů povedlo pouze Jaromíru Jágrovi s Patrikem Eliášem.

„Čtrnáct let je opravdu dlouhá doba a já měl štěstí, že jsem nebyl moc zraněný. I přes lehčí problémy jsem našel cestu, jak zápasy odehrát. A to je důležité pro to, aby se člověk k tomuto milníku dostal,“ sdělil médiím po dosažení velkého jubilea.

Congratulations to Jakub Voracek (@jachobe) for reaching this incredible milestone! ?? pic.twitter.com/BYlVZ1ziV8 — NHL (@NHL) January 7, 2022

Jako další úspěšný produkt z kladenské hokejové základny se tak dnes nad ránem definitivně zabydlel mezi dvanácti výjimečnými hráči s tisícovkou startů v NHL na svém kontě. A ve dvaatřiceti letech se k žádnému konci na hokejovém výsluní určitě nechystá.

„Končit rozhodně nehodlám. Ale budu hrát jen do té doby, dokud budu mít pocit, že jsem přínosem pro tým. Jakmile budu cítit, že nemám co nabídnout, tak to zabalím,“ přiznal český reprezentant.

A v tabulce tisícovkařů může brzy stoupat vzhůru k výškám. Trumf jedenáctého Tomáše Plekance má téměř v kapse, k vyrovnání jeho 1001 zápasů mu zbývá jediný start. Pokud mu vydrží i zdraví, tak by konce sezony měl rovněž přeskočit Petra Sýkoru s Milanem Hejdukem a Petrem Svobodou.

S 1057 odehranými zápasy je v dohledu i Radim Vrbata. Kromě zápasů v základní části by však Voráček velmi rád nějaké přidal i v play-off, kde to zatím malinko skřípe. A je pravdou, že Stanley Cup by kladenskému zrzkovi rozhodně slušel.