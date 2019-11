Odešel tam. A v Rögle je zatím nadmíru spokojený. Aby taky ne. Druhé místo v tabulce i solidní individuální statistiky zatím mohou dělat českému brankáři radost. „Jsem šťastný, že se vyhrává. Svoje čísla ale nesleduju. Vždy je na čem pracovat a co zlepšovat,“ říká Will.

Rögle v minulých ročnících patřilo spíše k slabší ligové polovině, přesto dosavadní výkony, které mužstvo katapultovaly do horních pater, nejsou žádný šok. „Před sezonou byla velká očekávání. Čekalo se, že bychom měli hrát někde nahoře. Mužstvo hodně posílilo. Z KHL nebo ze zámoří se vrátili kluci, co dřív působili v mládeži, a kolem nich chtějí stavět silné jádro. Taková vize se mi líbí,“ kvituje Will.

Poslední duely však ukázaly zrádnost švédské nejvyšší soutěže. „Od začátku jsem slyšel, že každý může porazit každého. Určitě tedy není ideální, že jsme z posledních pěti zápasů čtyři prohráli,“ upozorňuje 27letý gólman, který se o místo mezi třemi tyčemi dělí se švédským kolegou.

Rivalita nepanuje

Christoffer Rifalk zatím nastoupil do osmi duelů, Will zažil o jeden víc. „Nemám s tím problém, je to výborný gólman a hlavní je, že se nám daří. Přijde mi, že ve Švédsku je to dost častý jev. Hodně se cestuje, program je náročný, takže všechny kluby mají dva kvalitní brankáře, kteří se střídají,“ všímá si.

Oproti Liberci je to však přece jen změna. V dresu Bílých Tygrů loni chyběl v jediném zápase z celkových devětašedesáti. „To bylo možná až extrémní. Do Švédska jsem určitě nepřicházel s tím, že si ze mě sednou na zadek a budu chytat každý zápas,“ usmívá se.

I proto tak nelze čekat nevraživost. „Snažím se být dobrý spoluhráč. Christoffer je o pár let mladší a nechci říct, že jsem mentor, ale občas se na něco zeptá a já mu rád pomůžu. Každý by samozřejmě rád chytal, ale rivalita žádná není. Jsem šťastný za to, jaký máme vztah,“ vypráví Will.

Proti svému parťákovi se může předvést i na reprezentační scéně. Oba se představí na nadcházejícím turnaji Karjala. „Měli by hrát čtyři kluci od nás, což už je velká porce, takže jsme prohodili pár slov,“ culí se Will, ze kterého sálá pohoda.

Vyklidnění lidé

Ve Švédsku si pochvaluje i mimohokejový život: „Jsme nadšení. Bydlíme se ženou a dcerkou v Ängelholmu, kde žije nějakých čtyřicet tisíc lidí. Možná je to právě tím menším městečkem, ale panuje tam uvolněná atmosféra. Všichni jsou takoví vyklidnění. Jejich mentalita mě překvapila.“

A problémem není ani tradiční severský dril. „Naopak jsem z toho nadšený, profesionalismus je na top úrovni. Trénuje se tam opravdu hodně, ale já jsem rád, když se takhle maká,“ libuje si další povedený produkt české brankářské školy.

Slovo nadšení opravdu nejvíce vystihuje jeho současné rozpoložení. To může panovat i z posledních výsledků jeho bývalých spoluhráčů z Liberce. „Je to náš domov, mám tam spoustu kamarádů, takže je sleduju. Jsem v kontaktu hlavně s Radanem Lencem, probíráme vše možné,“ uzavírá Will.