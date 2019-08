„Jsem velice nadšený. Ať už z realizačního týmu, nebo z kluků. Přijali mě do týmu, za což jsem velice rád. Myslím, že budeme mít dobrou partu a někam to můžeme dotáhnout,“ říká spokojeně bývalý mládežnický reprezentant.

Čím trenéry Přerova určitě zaujal? V prvé řadě výbornou produktivitou v přípravných zápasech. Svoboda se gólově prosadil hned na úvod proti Opavě, poté při oslabení v Třebíči a trefil se i proti extraligovému Zlínu.

Na výhře 4:1 se podílel i asistencí, to už nastupoval po boku Daniela Indráka a Jana Süsse. Souhru si zopakovali i proti Porubě. Že by nová přerovská formace „mladých pušek“? „S Honzou Süssem si rozumíme, už odmalička jsme spolu hrávali, jsme na to zvyklí. Tam ta souhra určitě je. Dan Indrák je taky velice šikovný, sice o rok mladší, ale myslím, že jsme si všichni tři sedli,“ věří Matěj Svoboda.

Dalším zajímavým faktorem je Svobodův hokejový životopis.

Kromě zkušeností s reprezentační šestnáctkou, sedmnáctkou i osmnáctkou se rychle prosadil i v juniorce Komety Brno, za kterou nastupoval už v dorosteneckém věku. Už v 18 letech pomohl Brňanům k juniorskému titulu 29 body v 39 zápasech.

Roční štace v zámoří

Další rok už měl nakouknout mezi muže, přišla ale nečekaná možnost zkusit hokej v zámoří. Svoboda tak celou minulou sezonu strávil ve druhé nejvyšší juniorské soutěži po USHL – NCDC. Zahrál si za tým z Hudsonu v New Hampshire poblíž Bostonu. „Bylo to na poslední chvíli. Volali mi s nabídkou od tří týmů a během týdne jsem si musel vybrat, sbalit se a letět do Ameriky,“ prozradil Svoboda.

Rozhodnutí ze dne na den rozhodně nelituje. Za Northern Cyclones nasbíral ve 48 zápasech 30 kanadských bodů, byl třetím nejproduktivnějším hráčem týmu a vypadl až v semifinále play-off. „Určitě je tam kvůli menšímu hřišti rychlejší hokej. Víc se hraje do těla, je to spíš o síle. Samozřejmě i o bruslení a rychlosti,“ srovnává forvard.

„Už vloni jsem chtěl hrát dospělý hokej, přišla ale tahle nabídka a řekl jsem si, že to už podruhé přijít nemusí. Tak jsem se toho chopil. Teď už jsem si ale řekl, že chci hrát mezi muži. Čím dřív, tím líp,“ vysvětluje Matěj Svoboda, proč ve Spojených státech nepokračoval dál.

Ze zámoří tedy zamířil zpátky do Brna, odkud jej poslali k zubří smečce, kde bude jeho zajímavý hokejový vývoj pokračovat mezi dospělými. „Doufám, že se ještě posunu. Budu cestovat mezi juniorkou Komety a Přerovem, budu ale hlavně tady v Přerově, kde budu i trénovat. Čeká mě spousta zápasů, mělo by mi to něco přinést,“ uzavřel nadějný hokejista.