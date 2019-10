Mladý bek totiž utrpěl zranění, když ho nevybíravě krosčekem udeřil do hlavy domácí útočník Petr Strapáč. Následně musel led opustit na nosítkách. A nejen to.

„Tomáš zůstal po zápase v nemocnici. První zprávy hovoří o otřesu mozku. Hráč nadále zůstává v nemocnici na pozorování a uvidíme, co odhalí detailnější vyšetření během pondělí, případně během dalších dní,“ přiblížil pro klubový web trenér Vítkovic Jakub Petr.

Rozhodčí si při hře faulu nevšimli, nechali tedy hru pokračovat a Zbyněk Irgl následně skóroval na 2:0. Se Strapáčem si to pak po následujícím buly v pěstním souboji vyřídil Dominik Lakatoš.

Na krosček Olomouckého Strapáče se můžete podívat ZDE.

„Já to viděl jako všichni ostatní, moc se k tomu ale nechci vracet. Možná jsem udělal hloupost pro tým, který jsem tím oslabil, ale musíme držet při sobě, za jedno a ukázat i tímto naší vnitřní sílu. Ale máme dva body, tak snad se ten zápas tím trochu zlomil,“ uvedl Lakatoš.

Duel rozhodl útočník Šimon Stránský. „Samozřejmě vás to vždycky nabudí. Ne že byste chtěl pak soupeře zbít, ale musíte zachovat chladnou hlavu, protože emoce jsou, ale nakoplo nás to a řekli jsme si, že to urveme i pro něj. Jsme rádi, že se nám to povedlo, protože jde opět o důležité body,“ řekl Stránský.