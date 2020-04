První zápas si místní hráči odbyli proti pražskému Spartaku Sokolovo (dnešní Sparta), který díky dvěma brankám legendárního Miroslava Klůce vyhráli před nabitými tribunami 5:4.

A co lahůdky z nedávných let a sezona 2014/15? Chomutov naposledy postoupil do extraligy, kde vydržel pět let.

Střih!

Od té doby nakloněná rovina dostala nepříjemný úhel. Dnes se v Chomutově bojí o udržení první ligy, tedy druhé nejvyšší soutěže.

Čelí insolvenci

Jejich život stále visí na vlásku. Hokejoví Piráti z Chomutova dělají všechno možné, aby se zachránili. Přes palubu už hodili hráče starší dvaadvaceti let, jenže to stále nestačí. Pirátská bárka se dál potápí ke dnu. A čas na záchranu se proklatě krátí.

Před rokem ještě extraligový klub tíží milionové dluhy z minulosti, které se současnému vedení nedaří umořit. Pirátům tak hrozí bankrot. „Piráti Chomutov jako akciová společnost jsou v insolvenčním řízení. Hledáme cestu, aby tady hokej mohl pokračovat včetně A-týmu. V nejčernější variantě by zůstala jen mládež,“ přiznal Deníku předseda a statutární ředitel klubu Adam Zwettler.

Chomutovští fanoušci jsou přesto sběrateli nevšedních zážitků. Zažili zlaté medaile v první lize, baráž o extraligu, postupy do extraligy, fandili špičkovým hráčům, tleskali zkušeným trenérům, jezdili na vyhrocené derby do Litvínova.

Teď se také obracejí na víru a modlí se, aby jejich tým přežil. „Snad se najde nějaké řešení a nebude to konec hokeje v Chomutově. Budu chodit na cokoliv, třeba i nějaký přebor. Začít znovu od začátku na mladých nadějích,“ řekl na klubovém Facebooku fanoušek Rudolf Šáda.

Víra v obrat

Jak se na to dívají slavní odchovanci? S těžkým srdcem… Jakub Lauko, který se teď snaží probojovat do NHL, se pohyboval v kabině Pirátů od dvou let. Jeho otec totiž v klubu pracuje jako vedoucí týmu a svého syna bral na zimák.

Pro Lauka je Chomutov srdeční záležitostí a současná situace ho velmi mrzí. „Dění v Chomutově sleduju. Je mi to líto. Vyrostl jsem v kabině áčka, takže k tomu klubu mám vztah. Navíc táta je stále zaměstnancem klubu. Mrzí mě, jak to dopadlo. Snad se to zlepší. Já v to doufám,“ přeje si Lauko, kterého se finanční potíže přímo dotýkaly. „Taky mi dlužili, ale už se to dávno vyřešilo.“