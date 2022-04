Již před samotným startem loňského draftu se jeho největší klenot Owen Power nechal slyšet, že by ještě jeden rok velmi rád strávil na univerzitě. Když se později potvrdilo, že to bude skutečně on, kdo se stane novou jedničkou nastupující generace, vložil veškerou svou budoucnost do rukou nového zaměstnavatele. Trápícího se Buffala.