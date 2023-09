V zámořské NHL mu ani protentokrát nebylo přáno. Rány na duši však téměř okamžitě zahojil pardubický boss Petr Dědek, který po předčasném konci kanonýra Lukáše Sedláka ve Philadelphii nadělil fanouškům Dynama krásný vánoční dáreček. A trefil jackpot. Z třicetiletého útočníka se okamžitě stal ofenzivní klenot číslo jedna, jenž si za bronzové služby na východě Čech vysloužil místenku v kabině národního týmu či cenu pro nejlepšího hokejistu uplynulé sezony. Před tou nadcházející se zkušený forvard rozpovídal v rozhovoru pro Deník.

Utkání 34. kola hokejové extraligy: HC Vítkovice Ridera - HC Dynamo Pardubice, 3. ledna 2023, Ostrava. Lukáš Sedlák z Pardubic. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

První týdny na ledě po nešťastném zranění z květnového šampionátu. Jak se cítíte před vypuknutím další sezony?

Musím říct, že se cítím naprosto výborně. Jsem rád, že už se celá příprava chýlí ke konci a za chvíli to všechno vypukne. Těším se, přeci jenom ta příprava člověka tolik nebaví, ale samozřejmě je zapotřebí. Nyní už ovšem vyhlížíme začátek ostré sezony a věřím, že se nám podaří navázat na slušné výkony z přípravných duelů.

Bolístky jsou tedy definitivně zahojeny?

Naštěstí už je to v pořádku. Měl jsem kvalitní letní přípravu a nakonec jsem ani nebyl kvůli rekonvalescenci nijak limitován. Takže věřím, že jsem připraven na sto procent.

Přemýšlel jste, že teď budete proti střelám obránců raději vyskakovat?

(smích) Rozhodně ne, na to takhle nejde myslet. A naopak si myslím, že bych se zranil o to dříve. Budu se snažit hrát úplně stejně. Byl to zkrátka nepříjemný moment, ale to k hokeji patří.

Celá sezona se z vašeho pohledu vyvíjela naprosto skvěle, možná jen ten závěr mohl být malinko růžovější. Pořád nad tím přemítáte?

Vnímám to tak, že je velice důležité se ze všeho ponaučit. Ať už je to úspěch či neúspěch. Samozřejmě mě ten závěr sezony mrzel, přiznám se, že mě to malinko trápí dodnes. Nicméně čas to všechno postupně zahojil a teď už přemýšlím pouze nad novou sezonou. První týden po vyřazení je vždycky nejhorší, ale poté se začne trénovat, člověk přijde na jiné myšlenky a už to pouští za hlavu.

Konec Dynama v semifinále play-off či předčasný odlet ze slibně rozehraného šampionátu. Co vám v hlavě zůstalo déle?

Rozhodně semifinálová porážka s Třincem. Když se zraníte, tak bohužel nemáte žádnou šanci ten daný moment ovlivnit, ať se snažíte sebevíc. Tedy pokud se vám přihodí takové zranění, jako jsem měl třeba já na mistrovství. Naopak v play-off jsme to měli rozehrané velice dobře, ale poté jsme zkrátka narazili na skvěle připraveného soupeře.

Utkání 34. kola hokejové extraligy: HC Vítkovice Ridera - HC Dynamo Pardubice, 3. ledna 2023, Ostrava. (zleva) Lukáš Sedlák z Pardubic a Tomáš Dvořák z Pardubic.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Nicméně i šampionát jste odšpuntoval velice slušně. Neříkal jste si tehdy, že byste si mohl třeba vystřílet další zahraniční angažmá?

Upřímně jsem nad tím nějak extra nepřemýšlel. Samozřejmě lidé se mě na to hned ptali, na druhou stranu to byly jen dva povedené zápasy. A to si myslím, že je pořád poměrně brzy na nějaké větší závěry. Navíc jsem přesvědčený o tom, že bych se opět ocitl ve stejné pozici jako naposledy, kdy jsem ze zahraničí odcházel. V životě jsem se naučil dopředu nic nebalit, každopádně tato kapitola už je nejspíše za mnou. Chtěl jsem hlavně pomoct týmu, takže na tohle jsem se vůbec neupínal.

Když jsme si spolu povídali před vaším druhým odchodem do zámoří, tak jste říkal, že se zřejmě jedná o poslední šanci. Na rčení „do třetice všeho dobrého“ nevěříte?

(smích) Zní to sice moc hezky, ale v tomto případě asi nevěřím. Zaprvé si myslím, že by byl o mé služby úplně jiný zájem než před rokem, nicméně ani z osobního hlediska už po tom nějak neprahnu. Nyní se plně soustředím na Pardubice, kde jsem zatím velice spokojený a moc rád bych klubu pomohl k velkým úspěchům. I proto jsem se zde rozhodl podepsat na pět let.

Proč to za mořem ani tentokrát nevyšlo podle představ? Už jenom ten začátek v Coloradu, kde jste musel bojovat o místo v sestavě mezi čerstvými vítězi Stanleyova poháru, musel být poměrně divoký.

A paradoxně tam jsem se cítil naprosto výborně. Měl jsem pocit, že mi Colorado bude vyhovovat, všechno si totiž krásně sedlo a zdálo se, že je to na dobré cestě. Průběh přípravy, moje pozice v lajnách, komunikace ze strany vedení. Opravdu jsem si neměl na co stěžovat. Jenže pak se to celé nějak divně změnilo. A dodnes jsem přesvědčený o tom, že ani oni pořádně neví, jestli to takhle měli udělat. Všechny ty okolnosti byly zvláštní, ale s tím už bohužel nic nenadělám.

Přitom trenér Jared Bednar pro vás místo měl, ne?

Přesně tak. Když mě organizace poslala na waiver list, tak jsme spolu mluvili a říkal mi, že bych měl být brzy zpátky. Že pro mě má místo v lajně, které mi však momentálně nemůže vytvořit. Do toho nějaká zranění a tak podobně. Jak říkám, bylo to takové nešťastné. A posléze ve Philadelphii už to vypadalo jako před lety v Columbusu, načež jsem se rozhodl odejít.

Dá se říct, že v zámoří vám zkrátka nebylo přáno?

Budu s vámi souhlasit. Hokej je v tomto neuvěřitelně rozmanitý. Vy můžete klidně vynikat v Evropě a naopak zámořský styl vám nemusí vůbec sednout. Každopádně já si nemyslím, že je to i můj případ. Je pravdou, že když jsem v zámoří začínal, tak jsem si to asi představoval malinko jednodušší, nicméně až jednou položím brusle na hřebík, tak budu více méně spokojený s tím, co jsem v NHL odehrál.

Pojďme zpátky domů. Musím vám říct, že návrat do Pardubic jste si načasoval opravdu náramně.

Hned od začátku mi všechno vycházelo, všechno zafungovalo, kluci mě skvěle přijali v kabině, takže rozhodně ano. Sedl jsem si nejen se spoluhráči, ale se všemi lidmi v klubu, což mě zejména v prvních týdnech velice pomohlo. A pak už to tak nějak jelo na dobré vlně. Možná jsem to měl malinko jednodušší v tom, že jsem přišel do týmu, kterému se zrovna dařilo, nicméně to na věci zřejmě nic nemění.

Když jsem vás sledoval, tak mi přišlo, že na co jste sáhl, to vám jednoduše vyšlo. Už jste něco takového zažil?

Vzpomínám si na angažmá v Rusku, kde jsme hned po příchodu odehráli s Tomášem Hykou velice slušnou přípravu. Já se pak navíc v prvních pěti soutěžních duelech trefil celkem pětkrát, takže něco podobného jako v uplynulé sezoně v Pardubicích. S Tomášem už se známe výborně, ale musím vyzdvihnout také našeho parťáka Davida Ciencalu, se kterým se nám hodně dařilo.

Nežárlil malinko Tomáš, když jste si poté došel pro ocenění nejlepšího hokejisty extraligové sezony?

Vůbec ne. (smích) My jsme se o tom spolu ani pořádně nebavili. Jen jsme prohodili pár slov v Brně během reprezentačního srazu, jelikož v tu dobu tam právě proběhl galavečer. Ale já si myslím, že se známe natolik dobře, abychom věděli, že to jeden druhému přejeme. Ať už by to vyhrál Tomáš nebo klidně kdokoliv jiný, tak je to vždycky výsledek práce více lidí, minimálně celé pětky. A tak jsem také vnímal svou individuální cenu.

Nová sezona, částečně obměněný, částečně doplněný kádr. Ambice zůstávají?

Rozhodně ano. Všichni o tom mluví, nicméně to bude třeba potvrdit i na ledě. Budeme chtít vyhrávat každé utkání, do kterého nastoupíme, a uvidíme, kam až nás to dovede. Takhle je nastavená celá organizace, což rovněž považuji za velmi důležité.

Navíc s trenérem Václavem Varaďou v zádech. Buldokem, který div tabulku nezakousne. Jak si zatím pochvalujete první týdny spolupráce?

Naprosto bez problému. Po letní přípravě to tedy bylo hodně o bruslení a seznamování se s pukem, na taktiku přišel čas až později. Ale zatím si opravdu nemám na co stěžovat, takže vše v pořádku.

Jste připraven na otázky ohledně blížícího se domácího šampionátu v Praze?

Myslíte otázky na to, jestli nad tím v průběhu sezony přemýšlím? (smích) Jsem přesvědčený o tom, že každý hráč to má tak nějak v hlavě. Přeci jen reprezentace je velká věc, navíc se tu bavíme o domácím turnaji. Zároveň si však uvědomuji, že jenom výkony na klubové scéně mě tam mohou dostat. Takže mým úkolem je nyní soustředit se pouze na sebe a Pardubice.

Lukáš Sedlák v dresu české reprezentace.Zdroj: Profimedia

Dovolím si menší skok do budoucnosti. Účast na domácím šampionátu, slušné výkony a za odměnu lákavá nabídka ze zahraničí. Co vy na to?

Abych byl úplně upřímný, tak mě to ani moc neláká. Tím chci říct, že momentálně nemám žádné větší touhy utíkat někam do zahraničí. Jsem spokojený v Pardubicích, kde mám momentálně dlouholetou smlouvu, takže domácí turnaj bych rozhodně nehrál kvůli potenciálním nabídkám ze zahraničí.

Tomu naprosto rozumím. Ptám se kvůli tomu, že například fotbalem nyní otřásá fenomén saúdskoarabské ligy, tak jestli by vás něco podobného náhodou také nelákalo.

(smích) Tak takovou otázku jsem opravdu nečekal. Ale myslím si, že v hokeji je to malinko složitější, aby něco takového vůbec vzniklo. V současné době nejspíše nereálné. Nicméně třeba až budu starší a ta možnost se přeci jenom naskytne, tak nad tímto netradičním zpestřením kariéry popřemýšlím.