Na venkovních stadionech taktéž nadále slýchá hlasité bučení rozzuřených fanoušků, kteří jen marně volají po odstranění kontroverzní fotky s ruským prezidentem na jeho Instagramu. Ale jak se zdá, s legendárním Alexandrem Ovečkinem to nijak necloumá.

V zádech má totiž nejen naivní a místy až trapně přehlížející domácí příznivce Washingtonu, ale k tomu také celé vedení organizace, jež doslova skáče, jak ruský snajpr píská.

Ostatně při současné návštěvě Stanley Cupu v Česku na ruského forvarda nepřišla řeč. Joe Stravato, obchodní manažer NHL, pravil: "Je to věc klubu."

Navenek to tedy působí tak, že co si zrovna zamane právě střelec s číslem 8, to také vejde v okamžitou platnost. Jistě, je zcela na místě přiznat, že Ovečkin platí za možná nejslavnější osobnost v historii Capitals, ale jak se říká, všeho s mírou.

Co je zarážející? Ochranná bariéra ruského kanonýra už došla tak daleko, že v současné chvíli se jakékoliv odhalené negativní vyjádření mířící na jeho osobu jednoduše vyšetřuje. A nepříliš dlouze. Zkrátka organizace z hlavního města vám vystaví okamžitý blok a vy máte holt smůlu.

Ostatně asi tak, jako tomu bylo před pár dny v případě české novinářky Dariny Vymětalíkové, která se aktivně vyjadřovala k celému dění kolem ruského hokejisty. Po pár dnech však přetekl v táboře Capitals pohár trpělivosti a došlo k vskutku nevšední odpovědi.

„Wow, tak že mě na Twitteru zablokoval účet KHL, to mě pobavilo, ale že mě blokuje účet klubu Washington Capitals, to je opravdu ostuda,“ vzkázala v reakci na podivný krok organizace.

I am hockey journalist. I was blocked by Washington Capitals because I wrote truth about Ovechkin, about possibility to travel outside Russia etc. Are we fans or journalists? We have to ask critical questions! @DarrenDreger @SWhyno @emilymkaplan @wyshynski @ikhurshudyan