Minulý rok jste za národní tým odehrál dva přátelské zápasy proti Rakousku, tentokrát je to na prestižní turnaj Euro Hockey Tour, je to pro vás cennější?

Určitě ano. Karjala je kvalitní turnaj a já už se ho nemohu dočkat.

V nominaci na Karjalu je devět medailistů z MS. Nechybí ani kapitán Červenka

Od srazu národního týmu vás dělí ještě dva extraligové zápasy. Vy jste v minulém kole po neskutečné přestřelce nakonec porazili Kladno 8:7 po prodloužení. Zažil jste někdy podobnou divočinu?

Abych řekl pravdu, tohle asi ne. Trochu mi to připomíná zápas z před dvou let, kdy jsem byl ještě v Liberci a po prodloužení jsme porazili Spartu taky 8:7. Ale teď jsme vyrovnali vteřinu před koncem, a to jsem opravdu nikdy nezažil.

Vy jste během úvodních 37 vteřin dali dvě branky, první třetina skončila však 3:3, druhá se vám absolutně nepovedla a ve třetí třetině jste předvedli neskutečnou stíhací jízdu, jak jste to viděl vy?

Myslím, že jsme do utkání vstoupili dobře, dali jsme dva rychlé góly. Poté jsme si však začali myslet, že to půjde samo, což nás srazilo a Kladno dalo góly. Druhá třetina byla naprosto hrozná, myslím, že nejhorší, kterou jsme kdy odehráli. Naštěstí v té závěrečné jsme se trochu nakopli, věřili jsme, že duel otočíme a jsem rád, že to vyšlo.

V pátek vás čeká duel na ledě Českých Budějovic, co od soupeře očekáváte?

Víme, že Budějky mají šikovné hráče, proto musíme hrát v pěti lidech a nebýt zbytečně vylučováni, protože mají výborné přesilovky. Když budeme dělat to, co máme a budeme hrát to svoje, tak si myslím, že máme obrovskou šanci uspět a přivést tři body.

Hokejový boss Zábranský: Sami sebe podceňujeme. Jalonen má jiný náhled

Budějovice dnes oznámily, že se vrací čtyřicátník Michal Vondrka, je to komplikace?

Vondrys je neskutečný hráč. Pro ně je to výhoda, ale my mu nebudeme chtít dát kousek ledu. Musíme ho dohrávat a trošičku mu to znepříjemnit, aby nemohl vymýšlet ty svoje přihrávky.