Velké otazníky se vznášejí kolem Filipa Zadiny. Šestka loňského draftu zatím v přípravě čeká na gól a je možné, že v úvodu ročníku se ještě vrátí zpět na farmu. „Občas chce skórovat tak moc, že zkouší vše zařídit sám,“ řekl trenér Detroitu Jeff Blashill.

„Snažíme se, aby pochopil, že abyste v této lize mohli sami tvořit, musíte být superrychlí nebo supersilní a on není ani jedno z toho, takže musí pracovat jinak,“ podotkl. Český talent však nijak nepanikaří. „Chci být hlavně trpělivý, užívat si hokej a vyhrávat zápasy,“ prohlásil.

Česká překvapení

Šanci na trvalé místo v sestavě větří Martin Nečas. V Carolině by se mohl tentokrát mezi dvanáctku vyvolených útočníků prosadit natrvalo, nicméně musí předvádět konstantně dobré výkony. „Určitě je vyspělejší než loni na ledě i fyzicky. Ale uvidíme, jak se mu bude dařit, až se začne opravdu hrát,“ prohlásil nedávno trenér Rod Brind'Amour.

Další z českých mladíků Jakub Lauko zanechává výborný dojem v přípravě Bostonu. Odchovanec Chomutova zaujal tento týden skvělým gólovým sólem a dá se očekávat, že by do NHL mohl už letos nakouknout. Po přechodu z juniorů však i přes dobré výkony zřejmě nejdřív vyzkouší dospělý hokej na farmě. Nicméně trenér Bruce Cassidy je s ním spokojený. „Líbí se mi, co předvádí. Připomíná mi Brada Marchanda zamlada,“ vysekl mu poklonu.

Ve Vancouveru si pak o šanci říká Lukáš Jašek, který byl zatím odeslán na farmu, ale svými výkony zaujal. Podle několika zámořských expertů je pravděpodobné, že by do NHL mohl v letošní sezoně nakouknout.

A co další čeští mladíci? V Rangers bojuje o místo mezi šesticí obránců Libor Hájek a snažit se musí také jeho parťák Filip Chytil, který podle expertů ztratil průměrnými výkony na kempu svou vydobytou pozici mezi top trojicí centrů.

Přidat musí také Martin Kaut v Coloradu, který zatím zaujal hlavně tím, když se první den kempu vydýchával po náročném tréninku v horizontální poloze a v jednom ze zápasů dostal naloženo od rváče z Minnesoty.

Kdo se nakonec probojuje do sestavy svého týmu hned v úvodu NHL? Na přesvědčení svých koučů mají ještě zhruba týden.