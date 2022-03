V podstatě je to taková modelová situace sportovního sázkaře dumajícího nad podobou chystaného tiketu. Vítěze utkání pochopitelně nedokáže určit, tak vsadí na taktiku „risk je zisk“ a ukáže prstem na svého papírového favorita. A pak už jen čeká. Buď to vyjde, nebo ne.

Podobně je tomu rovněž u angažování trenérů, kteří přichází do cizí země jako zahraniční akvizice. A ve valné většině obdrží ten stejný úkol: přinést tamějšímu hokeji přesně to, s čím si v minulosti nevěděli rady jejich předchůdci.

A zcela totožný obrys zadání dostal také finský stratég Kari Jalonen, jenž před nedávnem kývl na nabídku českého hokeje. Na lavičce národního týmu se tak úplně poprvé v samostatné historii objeví zahraniční trenér, navíc ten, který od medailových úspěchů nechodí příliš daleko.

Zahraniční manažer? Na Slovensku již zaběhlý trend

Zkušenosti. Umění vyhrávat. Přirozená autorita. To všechno jsou atributy, jimiž dvaašedesátiletý rodák z Oulu bez debat disponuje. A také je to dost možná přesně to, co nakonec scházelo k lepšímu vysvědčení kontroverzního trenéra Filipa Pešána.

Tak či onak jde o nový impuls, který může rozhodně přinést kýžené ovoce. A v hokejovém rybníčku už dlouho za žádnou novinku neplatí. Na podobnou strategii vsadili soupeři české reprezentace již v minulosti a někteří z nich ji dokonce spokojeně praktikují až do dnešních dní.

Za prvním případem navíc nemusíme chodit ani příliš daleko. Na sousedním Slovensku se pro angažování zahraniční autority rozhodli už v roce 2010, zároveň však mělo jít o potenciálního spasitele pro domácí šampionát o rok později. K týmu se tehdy připojil uznávaný kanadský trenér Glen Hanlon. Osobnost sama o sobě.

Kanaďan Glen HanlonZdroj: Deník/VLP Externista

Jenže ani on tehdy nedokázal nastartovat rozpadající se slovenský koráb a navzdory neutichající podpoře domácích fanoušků v bratislavské aréně vyhořel. Východní sousedé vypadli na obou po sobě jdoucích turnajích již v osmifinále a tím rovněž stvrdili nejtemnější období v dějinách.

To druhá investice do kanadského materiálu už byla úplně o něčem jiném. Po Vladimíru Vůjtkovi převzal trenérské žezlo jistý Craig Ramsey, holohlavý sympaťák s jedinečnou vůlí vyhrávat. Slovensko sice na světových šampionátech nikdy nedotáhl dál než do čtvrtfinále, za to na hrách v Pekingu doručil malé zemičce uprostřed Evropy historický bronz.

Švédský hrdina u severského vrstevníka

Kanadská škola se už před lety zamlouvala rovněž v zemi helvétského kříže, kde se na trenérských postech vystřídali hned dva manažeři po sobě. Dlouhých dvanáct let od olympiády v Naganu vedl Švýcary bývalý kouč Edmontonu Ralph Krueger, po něm se žezla ujal jeho krajan Sean Simpson, který tým navíc dotáhl v roce 2013 ke světovému stříbru.

Zajímavý krok zase provedli v devadesátých letech minulého století Finové, kteří na lavičku národního týmu povolali trenéra Curta Lindströma z konkurenčního Švédska. Málokdo však tehdy tušil, že se z něj později stane národní hrdina, jenž zemi tisíce jezer doručí historicky první zlato z mistrovství světa a bronz z her v norském Lillehammeru.

Švédský trenér Lindström, jenž Finsku doručil první světové zlato.Zdroj: Hokej.cz

Avšak pokud byste chtěli hledat opravdového rekordmana v počtu zahraničních trenérských rošád, tak zakotvíte v Bělorusku, kde se zejména v té minulé dekádě měnili koučové s cizím občanstvím jako na běžícím páse.

Nejprve krátce velil hokejovému trpaslíkovi Fin Kari Heikkilä, na něho poté navázal navrátilec na běloruskou střídačku Glen Hanlon a po domácím šampionátu v roce 2014 zase další kanadský zástupce Dave Lewis. Ten se navíc stal malinko nešťastným rekordmanem, když byl jako první manažer odvolán pro špatné výsledky již v průběhu samotného mistrovství světa.

Němci sází na finskou školu, Lotyšsko na vítěze NHL

To v Německu se před lety rozhodli vyzkoušet všechny možné varianty cizinecké pomoci, ale zatím bez úspěchu. Ani Švýcar Kölliker, ani kanadský stratég Kortina či v současné době finský manažer Söderholm dosud nenašli cestu k vzestupu německého hokeje na mezinárodní scéně.

A jediným, kdo se dokázal blýsknout výraznějším úspěchem, tak dodnes zůstává domácí zástupce a bývalý kanonýr San Jose či Bostonu Marco Sturm, jenž na hrách v korejském Pchjongčchangu dotáhl podceňovaný výběr Němců až k historickým stříbrným medailím.

Vyhlášené švédské domácí školy špičkových trenérů využili už v roce 2008 pro změnu Dánové, nad kterými po dobu dlouhých deseti let dozorovali hned dva uznávaní koučové ze severu. S velkými očekáváními, avšak bez žádného většího progresu.

A ani nedávné angažování finského kouče na lavičku národního týmu nebude v současné chvíli zcela ojedinělým případem. Třeba v takovém Lotyšsku velí tamnímu hokejovému mančaftu kanadský boss a vítěz Stanley Cupu s Coloradem Bob Hartley, italským trpaslíkům zase dozoruje Hartleyho krajan Greg Ireland.

Suma sumárum, existují případy, kdy se zahraniční injekce ukáže jako ten nejlepší možný lék. Ne vždy však poslouží angažování cizineckých spasitelů k vytouženému příchodu lepších zítřků. Někdo se už pořádně spálil, jiný naopak trefil jackpot.

Ostatně úplně stejně jako právě při zmiňovaném sázení. A už blízká budoucnost ukáže, jaký tiket si český hokej vysloužil pro tentokrát.