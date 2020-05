Pastrňák tak navázal na dosud jediného českého držitele trofeje pro nejlepšího kanonýra ligy Milana Hejduka. Olympijský vítěz z Nagana nastřílel v sezoně 2002/03 v dresu Colorada rovných 50 branek.

V minulém týdnu návrh vedení ligy na rozšířené play off odsouhlasila hráčská asociace. Termín rozehrání vyřazovací části ani dějiště zápasů ještě nejsou známy. Bettman hovořil o zhruba desítce možných stadionů, na nichž by NHL mohla bez diváků v hledištích sezonu dokončit. Vybrána budou dvě hostitelská města.

"Chtěl bych všechny ujistit, že hlavním důvodem, proč tohle děláme, jsou naši fanoušci. Dali nám v ohromném počtu najevo, že chtějí, aby byla sezona dokončena, pokud to bude možné. A hráči i týmy mají jasno v tom, že chtějí hrát a sezonu právoplatně uzavřít," uvedl Bettman.

Kdy a kde se bude hrát?

Kandidáty na hostitelská města, z nichž jedno bude hostit boje ve Východní a druhé v Západní konferenci, jsou Chicago, Columbus, Dallas, Edmonton, Las Vegas, Los Angeles, Minneapolis (St. Paul), Pittsburgh, Toronto a Vancouver.

Rozhodnutí, kde a kdy se začne opravdu hrát, bude záviset na vývoji situace s pandemií koronaviru, vládních nařízeních a možnostech testování. V každém z centrálních měst bude zaveden komplexní systém testování. Každý tým bude moci přicestovat v maximálním počtu 50 lidí, a to včetně hráčů, trenérů a dalších zaměstnanců.

"Je zřejmé, že očekáváme, že se bude hrát přes léto a až do brzkého podzimu," nastínil Bettman. "V tuto chvíli nestanovujeme žádná přesná data, protože harmonogram našeho návratu ke hře budou určovat jak okolnosti, které se vyvíjejí, tak potřeby hráčů," vysvětlil Bettman.

Koronavirová pandemie přerušila NHL 12. března, kdy klubům zbývalo absolvovat 11 až 14 zápasů základní části. Ta už se dohrávat nebude, na základě aktuálního bodového průměru skončila sezona pro Buffalo, New Jersey, Ottawu, Detroit, Anaheim, Los Angeles a San Jose. Místo obvyklých 16 týmů se ve vyřazovací části představí 24 mužstev.

Nejlepší čtyři týmy z každé konference půjdou automaticky do 1. kola, ale budou mít možnost se předtím rozehrát. Nejlepší čtyři týmy Východu (Boston, Tampa Bay, Washington a Philadelphii) i Západu (obhájce titulu St. Louis, Colorado, Vegas a Dallas) čekají turnaje o nasazení v prvním kole, při nichž se utkají v rámci konference každý s každým.

Předkolo play off

Zbylých 16 klubů absolvuje předkolo na tři vítězné zápasy. V utkáních o nasazení budou uplatňována pravidla základní části, ve vyřazovacích bojích se pojede podle obvyklých pravidel play off.

Předkolo se bude hrát na tři vítězné zápasy, o délce sérií 1. a 2. kola se ještě musí rozhodnout. Stejně tak bude třeba určit, zda série 2. kola budou nalosovány, nebo určeny podle nasazení. Finále konferencí i závěrečná bitva o Stanley Cup se budou hrát klasicky v sériích na čtyři vítězství. Místo pro tyto zápasy zatím nebylo určeno, ale předpoklad je takový, že se konferenční finále i finále Stanleyova poháru odehrají v jednom ze dvou míst, kde se bude hrát celé play off.

Šéf soutěže očekává, že kvalifikační a první dvě kola play off by se mohla stihnout odehrát za méně než měsíc.

"Jsou to mimořádné a bezprecedentní časy. Jakýkoliv plán na obnovení sezony nemůže být dokonalý. Jsem si jistý, že v závislosti na tom, jakému týmu fandíte, nebo o něm píšete, byste mohli preferovat jinou možnost, jak to celé řešit," připustil Bettman.

"Věříme však, že jsme vytvořili celkově takový plán, jež zahrnuje všechny týmy, které ještě měly šanci probojovat se do play off ve chvíli, kdy byla sezona přerušena. A z tohoto plánu vzejde vítěz Stanley Cupu, jenž si za ním bude muset projít tou jedinečnou cestou, kterou nabízí NHL," doplnil Bettman.

Během příštího týdne by hokejisté mohli dostat svolení vrátit se v malých skupinách k tréninkům. Termín možného restartu sezony je nicméně stále nejistý. "Chci jasně zdůraznit, že zdraví našich hráčů, trenérů, podpůrného personálu i našich komunit je prvořadé. I když nic není bez rizika, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví doposud bylo pro naše plánování zásadní. A tak to i nadále zůstane," zdůraznil Bettman.

Předkolo play off:

Východní konference: Pittsburgh - Montreal, Carolina - New York Rangers, New York Islanders - Florida, Toronto - Columbus.

Západní konference: Edmonton - Chicago, Nashville - Arizona, Vancouver - Minnesota, Calgary - Winnipeg.

Pastrňák získal spolu s Ovečkinem Maurice Richard Trophy

David Pastrňák z Bostonu získal jako druhý Čech v historii po Milanu Hejdukovi Maurice Richard Trophy. S 48 brankami se s ruským kanonýrem Alexandrem Ovečkinem z Washingtonu podělil o korunu krále střelců v základní časti NHL, kterou 12. března přerušila a nakonec předčasně ukončila pandemie koronaviru. Hejduk kraloval v ročníku 2002/03 v dresu Colorada s 50 góly z 82 utkání.

Čtyřiadvacetiletý Pastrňák odehrál v sezoně 70 duelů, o deset let starší Ovečkin sehrál o dva zápasy méně; pro zisk trofeje ale není při rovnosti gólů počet utkání určující. Oba měli jednogólový náskok před Austonem Matthewsem z Toronta.

Pastrňák si vytvořil osobní maximum a překonal minulý ročník, v kterém nastřílel v 66 zápasech 38 gólů. Ovečkin získal Maurice Richard Trophy podeváté a už při minulém triumfu loni překonal rekord, o který se do té doby dělil s Bobbym Hullem, jenž kraloval kanonýrům sedmkrát (1960, 1962, 1964 a 1966 až 1969). Ovečkin vládl střelcům také v letech 2008, 2009, 2013 až 2016 a od roku 2018 třikrát za sebou.

Nejlepším střelcem mezi nováčky se stal s 30 góly další český útočník Dominik Kubalík z Chicaga, jemuž patřilo celkově 17. místo. V produktivitě nováčků se zařadil čtyřiadvacetiletý odchovanec Plzně, který do NHL zamířil loni z Ambri-Piotty, na třetí místo s 46 body z 68 utkání. Lépe si vedli jen obránci Quinn Hughes z Vancouveru (53 bodů) a Cale Makar z Colorada (50).