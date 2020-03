Dojde letos na třetí případ? Nejlepší hokejová liga planety je přerušena kvůli koronaviru a nikdo zatím neví, kdy se brány zaoceánských ledových arén opět otevřou (pokud vůbec). Naděje na brzké dohrání základní části a start play-off ale vůčihledně slábnou.

Důkazem je včerejší rozhodnutí vedení NHL, že hokejisté mají povolení odjet ze sídla svých klubů domů, a to i do zahraničí, musejí pak ale do konce března dodržovat karanténu. Jen dva dny předtím přitom liga nařídila pravý opak a hráči se nesměli vzdálit z klubových měst.

Jinými slovy: restartu se hned tak nedočkáme.

Zdraví je přednější





„Jestli se ještě bude v této sezoně hrát? Na to vám dnes nikdo neodpoví. Je šílené, jak se situace mění ze dne na den,“ vyjádřil se brankář Caroliny Petr Mrázek. Podobně to vidí i další hráči, vesměs se ale shodují, že zdraví je přednější než hokej. Nedá se nic dělat.



Nejde ale jen o dobře placené hokejisty, kteří navíc i během nucené pauzy dostávají výplatní šeky. Hůř jsou na tom řadoví zaměstnanci osiřelých stadionů. Technický personál v některých halách přišel s přerušením soutěže o výplaty. Ne vždy totiž patří stadion majiteli klubu, jiní vlastníci týmů NHL jsou zase dosti spořiví.

„Tito lidé tu jsou na dohodu o provedení práce. Když je práce, tak pracují. Když se ale v hale nekonají zápasy ani další akce, nemůžeme jim platit,“ uvedl Kevin Donnelly, zástupce společnosti vlastnící Winnipeg Jets a jejich arénu.



Není divu, že se Winnipeg hned dostal pod palbu kritiky, podobně jako miliardáři, kterým patří kluby v Bostonu, Ottawě, Minnesotě a jinde. Ani jim se nechtělo řadovým pracovníkům kompenzovat ušlé výplaty. Jenže v dnešní době se máloco utají a sami hokejisté se začali na své „kolegy“ skládat.

„Všichni od kontrolorů vstupenek až po uklízečky jsou součástí naší rodiny. Proto jsme se na jejich platy složili,“ řekl například šéf pittsburghských Penguins David Morehouse.Zvláštní zmínku si zaslouží floridský gólman Sergej Bobrovskij, který dal ze svého 100 tisíc dolarů, tedy přes dva miliony koruny. Další spoluhráči ho ihned následovali.