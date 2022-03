Jeho Veličenstvo, finský trenér Kari Jalonen, jenž byl teprve nedávno jmenován do funkce zachránce potápějícího se korábu s posádkou národního týmu, v posledních dnech zběsile objíždí české stadiony a nahlíží pod pokličku tuzemského ovzduší.

Misi u hokejové reprezentace zahájí trenér Jalonen přípravou v Plzni

K tomu má na pomoc své nové kolegy, asistenty Martina Erata s Liborem Zábranským, které mimo jiné zaúkoloval také poctivým pozorováním hokejových našinců za hranicemi. Tedy kromě rodného Finska, to má dvaašedesátiletý manažer zřejmě pod plnou kontrolou.

Zámořské posily? Ty Jalonen vřele vítá

Avšak o podobě nového kádru, respektive o skladbě nominace pro blížící se mistrovství světa právě v Jalonenově domovině, zatím ani slůvko. Jediné, co nám zatím bývalý trenér Lva Praha prozradil, je jeho obrovská touha přivést zlaté medaile.

Pochopitelně. Ostatně jako to pár let před ním hlásali všichni jeho trenérští předchůdci. Fráze, která za poslední dekádu v českém hokeji doslova zlidověla. Jenže jak se říká, velká slova, ale žádné činy.

Ale ať už to bylo jakkoliv zlé, nynější příchod finského kouče na lavičku národního týmu je zcela bez debat vítaným nábojem. Impulzem, který může konečně zapůsobit jako ten dlouho nedostupný lék na trhu pro nemocnou duši českého hokeje.

Kdo je nový trenér nároďáku? Přísný zastánce pravidel, kterého předchází úspěch

A Jalonen si moc dobře uvědomuje, že už v květnu proběhne úvodní hon, po němž se na účet reprezentace budou sčítat první zajíci. Nečeká ho však nic lehkého, rozzuřená hokejová společnost v tuzemsku žádá jediné: navrátit časy medailových úspěchů.

Je téměř jisté, že na evropském kontinentu bude nový trenérský triumvirát vybírat to nejlepší, co bude zrovna k mání, otázkou však zůstává, do jaké míry vsadí kouč Jalonen na pomoc ze slavné NHL.

Na světových šampionátech 2015 a 2016, kdy finský trenér vedl svůj domovský národní tým, jich měl k dispozici několik. Na turnaj v Praze mu tehdy dorazilo pět posil, o rok později v Moskvě postavil stříbrný úspěch dokonce na devíti zámořských posilách.

Detroitská esa jako jistota, Kubalík hledá formu

A tak se dá s chutí očekávat, že také letos osvěží kabinu národního týmu hrstka našinců z dalekého kontinentu Severní Ameriky. Ve hře je zatím okolo desítky krajanů, jejichž účast na turnaji roku by se již v příštích dnech mohla stát skutečností.

Který ze zámořských klenotů by tedy mohl jít finskému manažerovi takříkajíc na ruku?

Jediným cílem musí být zlato, říká Jalonen. Už ví, co u českého nároďáku zlepšit

Už před nějakou dobou přišli o další účast v závěrečném play-off NHL hokejisté Detroitu, kde se mimo jiné nachází český trojúhelník ve složení Filipů Hronka se Zadinou a Jakuba Vrány. Trio Rudých křídel, které má v posledních letech s reprezentováním bohaté zkušenosti.

Hronek letos zažívá v defenzívě Red Wings velice povedený ročník, do formy se před závěrem sezony dostávají taktéž jeho krajané v ofenzívě. A pokud organizace kývne i na účast čerstvě uzdraveného Vrány, máme se ve Finsku rozhodně na co těšit.

Dylan Larkin → Jakub Vrana. ?



Last night's @xfinity powerful connection! pic.twitter.com/sRc64WEsxD — Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) March 23, 2022

Jistým příslibem je rovněž přílet útočníka Chicaga Dominika Kubalíka, jenž mimo jiné startoval na všech třech posledních šampionátech. Ten se však v probíhajícím ročníku NHL střelecky trápí, paběrkuje sestavou Blackhawks a před blížícím se MS tak nevysílá úplně jasné signály.

A prozatímních 23 kanadských bodů (12+11) je i pro vedení slavné organizace hodně málo. „Kuby potřebuje jen trochu resetovat. Je v pořádku, tvrdě pracuje, ale zkrátka se mu nedaří,“ pronesl kouč Derek King.

Zacha opět odmítl, Voráček (zatím) ne

Velké premiéry v dresu seniorského národního týmu se měl letos konečně dočkat kanonýr trápících se Rudých ďáblů z New Jersey Pavel Zacha, s nímž vedení reprezentace údajně taktéž počítalo. Jenže poté přišla tak trochu nečekaná rána: rodák z Brna odmítl i pro tentokrát.

Důvod? Končící smlouva za mořem. A agent Zachovi řekl ne. „Přijde mi to až ostudné, že takhle mladý kluk odmítá reprezentovat svoji zemi," prozradil generální manažer Petr Nedvěd.

Postup do play-off se vzdaluje rovněž hokejistům San Jose, odkud by si Jalonenův sbor velice rád vypůjčil českého snajpra s novou lukrativní smlouvou Tomáše Hertla. Podobná situace pak panuje i v táboře Dallasu, kde by v úvahu přicházela pomoc defenzivního centra Radka Faksy.

Hertl po podpisu lukrativní smlouvy: Jsem hrozně spokojený, už můžu v klidu spát

A co situace v brankovišti? Další těžká tajenka. Největší smysl však nyní dává povolání arizonského objevu Karla Vejmelky, jenž si mezi zámořskou elitou vychytal snovou sezonu. Premiant v národním týmu, ale Brňák, za něhož se Zábranský s Eratem velice rádi přimluví.

Can’t be happier to stay in the valley for another 3 years. Let’s go Yotes!! ?? pic.twitter.com/mkGvmWQStB — Karel Vejmelka (@vejmelkarl) March 22, 2022

Teoretickou možností pak ještě zůstává přílet nově vytrejdovaných Kačerů z Anaheimu Andreje Šustra s Dominikem Simonem, stejně tak jako spekulace okolo kanonýra Jakuba Voráčka, jenž je zatím (opět) spíše přikloněn k variantě setrvání po boku rodiny.

Samozřejmě nelze vyloučit ani variantu, že týmy jako Boston, Tampa či Carolina vyletí v prvním kole play-off, a my se budeme moct zasnít nad přílety hvězdných krajanů, ale to už si tu oblohu možná malujeme příliš narůžovo.

Ostatně není třeba panikařit. Muž s maskou z arizonských pouští, detroitský trojúhelník či dravý žralok s číslem 48, i to je poměrně slušná zásilka pro premiérovou show finského stratéga.