Většina z nich nepřekročí hranice českého hokeje. Pak jsou ti, kteří se zámořskému snu přiblíží o něco víc. Jako třeba Libor Zábranský mladší a Filip Král. Dva odchovanci brněnské Komety, kteří se bijí o šanci v nejlepší hokejové lize na světě v zámoří.

Jenže velký sen, který najednou dostane reálné rozměry, se často mění v noční můry. „První měsíce v zámoří jsem si říkal, že se seberu a pojedu domů,“ říká Libor Zábranský mladší, syn majitele Komety.

Do zámoří se vydal ve svých sedmnácti letech. „Ze začátku bylo nejtěžší to, že jsem byl v Kanadě bez rodiny, kamarádů. Kdo tohle vše vydrží, tak ho to zocelí a snese se mu za to ovoce. Neustále jsem si říkal, že musím vydržet, i když první rok byl opravdu těžký,“ praví Zábranský mladší, jenž v zámoří začal v kanadském celku Kelowna Rockets.

Podobné období zažije snad každý mladý hokejista, který v útlém věku opustí rodinu a vydá se z Evropy za oceán. „V začátcích jsem měl super to, že jsem chytl trenéra, který v minulosti asi deset let hrál v Německu. Hned ze začátku si se mnou sedl a řekl mi, že ví, jak se cítím, že za ním můžu kdykoliv přijít,“ vykládá Král.

Obtížné období

Ten v zámoří poslední dva ročníky strávil v juniorském celku Spokane Chiefs. To Zábranský už ve druhé sezoně měnil tým. Z Kanady vyrazil do amerického klubu Fargo Force. „První rok v Kelowně byl záběhový, všechno jsem tam poznával. Navíc tam byl dobrý tým a parádní obrana, takže bylo těžké se prosadit. V zámoří to ze začátku Evropanům nedávají moc zadarmo. Třeba se něco řeklo, ale to se následně nedodržovalo, takže jsem přestoupil. Přišel jsem do jiného týmu, což pro mě byl nový impulz,“ sděluje brněnský rodák Zábranský.

V obtížných chvílích ho podržela rodina. „Taťka mi řekl, že musím vydržet. Neexistovalo žádné, že bych se vrátil domů, což bych ani nechtěl. Protože bych zklamal sebe i lidi okolo mě. Když člověk do něčeho jde, musí do toho dát vše a dotáhnout to do konce,“ poznamenává devatenáctiletý obránce s držením hole vpravo.

Těžké momenty zažil i Král. „Hrát v zámoří je náročné po psychické stránce. Od domova jsem daleko, a když se mi třeba nepovedl zápas, mohl jsem zavolat mámě nebo tátovi, ale nebyl jsem doma. O to je to složitější,“ vysvětluje devatenáctiletý bek.

Filip Král



Sezona 2017/2018



Kometa Brno (extraliga)

Zápasy: 4

Body: 0



Třebíč (první liga)

Zápasy: 3

Body: 0



Spokane Chiefs (WHL)

Zápasy: 54

Body: 35 (9+26)

Česká republika U20:

Zápasy: 23

Body: 2 (2+0)



Sezona 2018/2019



Spokane Chiefs (WHL)

Zápasy: 59

Body: 38 (10+28)



Česká republika U20:

Zápasy: 11

Body: 3 (2+1)



Libor Zábranský mladší



Sezona 2017/2018



Kelowna Rockets (WHL)

Zápasy: 76

Body: 19 (2+17)

Česká republika U18

Zápasy: 22

Body: 16 (4+12)



Sezona 2018/2019



Kelowna Rockets (WHL)

Zápasy: 35

Body 9 (2+7)

Fargo Force (USHL)

Zápasy: 32

Body: 16 (4+12)



Česká republika U20

Zápasy: 5

Body: 2 (1+1)

Oba mladí hráči si zvykali i na strastiplné cestování. „Do nejbližšího města k soupeři jsme to měli dvě hodiny cesty. To byla příjemná varianta. Průměr byl šest sedm hodin,“ povídá blanenský rodák Král. „Hodně se tam cestuje. Což je rozdíl oproti tomu, když jsem s Kometou jezdil třicet minut do Olomouce. To byla paráda. Když jsme v Kanadě či Americe absolvovali čtrnáctidenní trip, byly to dva týdny po hotelech a autobusech,“ dodává Zábranský.

Škola života

O něco lepší zkušenosti jsou s bydlením. „Doma jsem nebyl vlastně dva roky. Nevracel jsem se ani na Vánoce, jelikož jsem byl na šampionátu dvacítek. Musím se starat sám o sebe, což je něco jiného, než když je člověk doma. Hodně mi pomohla rodina, u které jsem bydlel. Tohle všechno mi pomáhá. Je to škola života,“ uvádí Král.

Do Brna se vrací v podstatě jen po skončení sezony, aby se na jihu Moravy připravil na další zámořskou misi. Potká se s kamarády, stráví nějaký čas s rodinou a už na konci června se zase vydá za oceán. Čeká ho kemp s Torontem Maple Leafs. Kanadským týmem, který jej v roce 2018 draftoval. „Tam se rozhodne, co se mnou bude v dalším ročníku. Řeknou mi, co podle nich je pro mě nejlepší,“ vypráví Král o tom, co jej čeká.

Už se mu nechce vracet do juniorského hokeje. „Už bych se rád prosadil na farmu Toronta a pokusil se dostat do sestavy. Ale asi to vypadá tak, že oni si myslí, že bych měl ještě jeden rok strávit ve Spokane,“ vypráví Král.

Otázka budoucnosti tkví i před Zábranským. „Momentálně se připravuji v Brně. A co bude dál, nevím. Ambice mají být vždy nejvyšší, takže bych se rád vydal ještě do zámoří. Odrazovým můstkem bude draft, který se koná na konci června,“ uzavírá Zábranský mladší.