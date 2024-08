V plné hokejové výstroji naskočil do prvního zápasu po téměř dvou letech. O to víc mohlo Jakuba Voráčka těšit, že jeho tým našlapaný hvězdami z Česka i z NHL porazil výběr kamaráda Davida Pastrňáka 8:5. „Kdyby to stálo na mně, asi bych to nezvládl. Dneska bych to určitě neurval,“ vyprávěl po zápase pětatřicetiletý útočník, kterého ze hry vyřadily následky po otřesech mozků. Fanoušky nadchl během mistrovství světa aspoň jako komentátor, ale na pokračování v této roli se podle svých slov nechystá.

Šlo jen o exhibiční zápas, ale přesto jste výhru hodně chtěli, že?

Tlačili jsme se na výhru, jsem rád, že jsem měl dobrý manšaft. Kdyby to stálo na mně, asi bych to nezvládl. Nejsem zvyklý to urvat sám a dneska bych to určitě neurval.

Před zápasem jste říkal, že chcete zažít vítězné pivo.

A nebude jenom jedno!

Jiří Tlustý dal hattrick, Ondřej Pavelec slaví narozeniny. Kdo to bude platit?

To ať si klidně rozdělí, mně to je jedno. Nechám to na nich, ale myslím, že to budou chvilku přehazovat a potom se rozhodnou.

Vy jako kapitán to nebudete?

Já určitě ne. Já už jsem se za ta léta naplatil dost.

Jaké to bylo vrátit do hokejové kabiny?

Bylo to příjemné před zápasem i teď. Teď si to půjdu užít. Každý hokejista, co delší dobu nehraje, nebo nehrál, může potvrdit, že mu nejvíc chybí kabina, kluci, parta a cestování. Jsem rád, že jsem si to zase zkusil. Od druhé třetiny to bylo lepší, ale je vidět, že jsem na tom dva roky nestál.

Čekal jste to lepší, nebo horší?

Já ani nevím. V první třetině byly nohy opravdu těžké, pak to bylo trošku lepší, trošku se to zpomalilo. Nápad a ruce bych řekl, že tam byly, hlava taky, nohy míň. Ale timing nahrávky a finální věci, když máte proti sobě čerstvé mistry světa a oni přesně vědí, kam puk má jít, to chybí. To je jasné.

Herní instinkty se vám vrátily rychle?

Ty tam byly, spíš nohy mě neuvezly do situací, co jsem čekal. Když jsem potřeboval vyjet z něčeho, tak tam nebyla šance. Ale když se něco otevřelo, nějaké nahrávky nebo rozhodování tam bylo. Musel bych opravdu hodně trénovat, abych dostal zpátky první dva tři kroky a skluz. Ale teď nebudu předbíhat. Uvidíme, co teď bude.

Co říkáte tomu, že se na ledě sešly i hvězdy minulosti jako David Výborný a Tomáš Vlasák a že se současná generace takhle propojila s tou minulou?

Úžasné. Bylo tady 38 zlatých medailí z mistrovství světa, to je skvělé číslo a ukazuje to, jak šikovné hokejisty máme. A když se podíváte na Výborného, na Bednáře, na Plekance, na Židlického. Ti kluci nehrají strašnou dobu, ale jak se udržují? To opravdu klobouk dolů. A na tom ledě je pořád vidět, že to umějí.

Neměl jste spíš nutkání zápas komentovat?

Ne, vůbec. Na dlouhou dobu jsem přerušil komentátorskou práci po mistrovství. Stálo mě to celé léto, dá se říct. Neměl jsem vůbec na nic čas. Ne že bych hokej neměl rád, ale určitě to nemám tak, abych deset hodin na zimáku komentoval zápasy i cizích týmů. Byla to skvělá zkušenost, ale je čas se posunout někam dál.

Neměl jste husí kůži, když jste viděl, kolik lidí přišlo?

Já jsem byl tak zabraný do sebe, abych nějakým způsobem neudělal ostudu, že jsem nad tím neměl čas přemýšlet. Jsem rád, že přišlo tolik lidí, že podpořili dobrou věc. Chci poděkovat i klukům, kteří se zápasu zúčastnili. Je vidět, že dokážeme pořád táhnout spolu, že hokej lidi táhne a že dokážeme pomoct dobré věci.

Co říkáte tomu, že na vás a Davida Pastrňáka přišlo přes 12 tisíc lidí na konci srpna do o2 areny?

Je to asi spíš zapříčiněné tím, že se vyhrálo mistrovství světa. A buďme upřímní, Pasta táhne nejen v Čechách, ale po celém světě. Je to fenomén, je s ním sranda, má srdce na správném místě a pro mladé musí být zadostiučinění se na něj dívat a můžou být rádi, že mají takového role modela, jako je zrovna Pasta.

Před zápasem proběhla minuta ticha za tragicky zesnulého Johnnyho Gaudreaua, s nímž jste si zahrál. Potěšila vás tahle vzpomínka?

Samozřejmě. Pro mě to byl hlavně člověk, který byl otcem dvou malých dětí. Dobrý kluk, který byl ještě výborný hokejista. Takové situace vždycky zabolí. Nejenom hokejové fanoušky, ale myslím si, že každého, kdo má srdce na správném místě, nebo je trošku normální. Je škoda, že takoví lidé odcházejí daleko, daleko dřív, než by měli.

Zahrál jste si s ním jen krátce v Columbusu. Stihli jste se spřátelit?

On moc nemluvil, pak si ale dal dvě piva a docela se vždycky rozpovídal. Byl to super kluk. Hráli jsme spolu krátce, takže času moc nebylo. Na druhou stranu třeba Jirka Hudler s ním strávil opravdu skvělé roky v Calgary a myslím si, že byli výborní kamarádi. Zabolelo to po celém světě, nejenom hokejovém. Takových lidí je prostě škoda.