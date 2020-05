Výkonný výbor hráčské asociace souhlasil s tím, aby se sezona NHL přerušená pandemií koronaviru dohrála systémem play off s 24 týmy. O dalších podmínkách restartu zámořské hokejové soutěže se bude ještě jednat. Jasno zatím není mimo jiné o dějištích zápasů a herním formátu.

Stadion hokejistů Toronta. | Foto: ČTK

Koronavirová pandemie přerušila ligu 12. března, kdy klubům zbývalo absolvovat 11 až 14 zápasů základní části. Ta by se už podle návrhu nedohrávala a šlo by se rovnou do play off na základě aktuálního bodového průměru. Místo obvyklých 16 týmů by se ve vyřazovací části mělo představit 24 mužstev.