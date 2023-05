Třetí titul, opět měl naprosto klíčovou roli. Kdyby se vybírali tři hlavní strůjci extraligového triumfu třineckých hokejistů, brankář Ondřej Kacetl by ve výčtu určitě nechyběl. Spolehlivými výkony, kdy téměř nechyboval, dodával týmu klid, a jistotu. On sám měl o svých pocitech krátce po konci sezony jasno. „Neskutečná úleva, ale ohromná radost,“ prohlásil.

Werk Aréna po šestém finále Třinec - Hradec Králové (28. dubna 2023) | Video: David Hekele

Přiznal, že play-off a boje o vše byly na něj už dlouhé a náročné. „Jsem rád, že po takovém dramatu ve třetí třetině jsme to zvládli. A mohl jsem si užít aspoň dvě minuty klidu, když jsme vedli o dva góly,“ usmíval se Ondřej Kacetl.

Co jste si říkal po vyrovnání Hradce ve 47. minutě na 1:1?

Nic, že jedeme dál. Dali gól, jasně, ale jinak se nic nestalo. Kurňa, máme výborný tým, dáme další gól.

VIDEO: Radost, konfety, šéf v euforii. Třinec znovu získal Masarykův pohár

Uklidňovalo vás pravidlo, že vyhrává tým, který vstřelí první gól?

Ne, ne. To tak vyšlo náhodně. Rozhodly detaily.

Hradec ze stavu 0:3 snížil v sérii na 2:3. Jaké to bylo?

Z jednoho hlediska nepříjemné, že dvakrát vyhráli, ale pořád jsme vedli 3:2 na zápasy. Od tohoto jsme se museli odpíchnout. Nic se nedělo. My víme, jaký tým tady máme. Jestli některé zápasy nebyly od nás, tak jsme věděli, že tady necháme všechno. Že nás tady lidi poženou. Kurňa! A je to tam!

Přitom se vám před začátkem play-off nevěřilo. Je titul zadostiučinění?

Je vidět, že základní část není měřítko. Můžeme skončit mimo první čtyřku, ale můžeme si dojít pro titul. Základní část je jedna věc, play-off druhá.

Víme, jak hrát play-off

Měli jste to o to těžší, že jste museli jít přes předkolo, ale jako první v historii jste to zvládli až na vrchol.

Bylo to hodně těžké. Dostali asi dva nejtěžší soupeře (Sparta a Pardubice), kteří byli největšími aspiranty na titul. Někdo od nás to už říkal, že ve finále byl podceňovaný Hradec, ale oni hráli fakt výborně. Obrovský kredit jim. Zápasy byly vyrovnané do poslední minuty. Jak říkám, rozhodovaly maličkosti, detaily.

I díky vám a vašim výkonům…

Ne, děkuju, ale ne, ne, ne. Vždycky jsme to zvládli jako tým. Čísla jsou hezká, ale nikdo by to nezvládl bez ostatních.

Co stálo za ziskem titulu? Odhodili jsme ega, popisuje třinecký hrdina Hudáček

Jaký máte pocit, když si řeknete, že jste vyhráli čtvrtý titul v řadě?

Že to je něco perfektního, je tady vítězná mentalita. Víme, jak play-off hrát. To se ukázalo proti silným týmům. Nechci říct, že jsme si to pohlídali, ale hráli jsme zkušeně. Ten tým je tady perfektní, chtěl bych smeknout před všemi, co tady dokázali.

Jaké budou oslavy?

Takové, jaké si je tady se všemi uděláme.

A co reprezentace? Budete očekávat pozvánku od Kariho Jalonena?

Ne. Budu odpočívat a užívat si titulu.