Zápis do dějin. Zápas českých hokejistek s Finkami v rámci Euro Hockey Tour sledoval v Liberci rekordní počet 3313 diváků. Víc jich na ženský hokej v Česku nikdy nepřišlo. Byl tak překonán rekord z roku 2012.

Profesionální fanoušek Cameron Hughes byl součástí diváckého rekordu na ženském hokeji v Česku. | Foto: se svolením Českého hokeje

Dosavadní maximum drželo utkání české ženské reprezentace výběru do 18 let, kdy v roce 2012 Češky bojovaly s Finkami. Na juniorské mistrovství světa dorazilo do Přerova, kde se oba týmy střetly, 3250 diváků. V ženské seniorské kategorii byl v České republice diváckým rekordem počet 2041 fanoušků z roku 2014, kdy Česko porovnalo síly se sousedním Slovenskem.

Hvězda MS Šapovalivová potkala ve Švédsku Forsberga: Je modla. Sní o olympiádě

V Liberci se aktuálně odehrává ženská Euro Hockey Tour. Turnaj, který vůbec poprvé zavítal na české území. Už na první utkání českého národního týmu žen si do liberecké arény našlo cestu více než 1700 fanoušků, kteří hnali výběr trenérky Carly MacLeodové k vítězství 7:1 nad Německem.

„Atmosféra byla úžasná. Musela jsem si fanoušky dokonce vyfotit, abych to poslala svým kamarádům do Kanady. Z publika šla cítit velká podpora,“ řekla trenérka Carla MacLeodová po utkání.

Na páteční duel s Finskem (1:6), se kterým český tým v této sezoně soupeří o prvenství na turnajích WEHT, dorazilo diváků ještě více a po dvanácti letech se tak podařilo rekord překonat. V Liberci u toho byl i slavný profesionální fanoušek Cameron Hughes, který v neděli předvedl svoji show na extraligovém zápase mezi Spartou a Kladnem v naplněné O2 areně.

Ženský hokej se těší větší oblibě

„Jsem moc ráda, že se nám divácký rekord podařilo překonat. V posledních letech se ženský hokej v České republice těší většímu povědomí i pozornosti, kterou si hráčky více než zaslouží,” popisuje generální manažerka české reprezentace Tereza Sadilová.

Finále nevyšlo. Příště si pojedeme pro zlato, věří stříbrná obránkyně Chladová

„Ženský hokej je pro nás stále důležitějším a těší se čím dál tím větší oblibě. To potvrzuje i zájem partnerů a podepsání smlouvy s novým generálním partnerem Skupinou Vinci Construction CS,“ pokračuje marketingový a obchodní ředitel Ondřej Šnaidauf.

Turnaj WEHT má na programu česká utkání ještě o víkendu. V sobotu se česká reprezentace utká od 17 hodin se Švýcarskem, v neděli pak od 14:30 změří síly se Švédskem.