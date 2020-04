Dlouholetá opora Bostonu David Krejčí bude v následujících měsících řešit, jakým směrem se budou ubírat jeho hokejové kroky. V týmu Bruins mu totiž po následující sezoně končí smlouva.

David Krejčí se Stanley Cupem. | Foto: ČTK

Za čtrnáct let toho Krejčí v Bostonu prožil opravdu hodně. A patří mezi to i množství úspěchů. Vždyť třeba před devíti lety, když bostonští hokejisté slavili zisk Stanley Cupu, byl právě on nejproduktivnějším hráčem play off.