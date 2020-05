Lidé tehdy na jaře hokejem doslova žili. Jak šampionát postupoval, bylo stále víc jasné, že tým Luďka Bukače může utéci z doby bronzové a získat zase jednou zlato. V bráně čaroval hrdina šampionátu Roman „Eddie“ Turek, v obraně stál jako středověký nedobytný hrad Michal Sýkora, v útoku váleli Litvínováci Lang s Reichelem. Po letech byli hrdí i Kladeňáci, v týmu jich bylo hned šest. V obraně František Kaberle, Drahomír Kadlec a tvrďák Jiří Veber. V útoku pak trio, které ve Vídni rozdávalo největší hokejovou radost. Blue Line.

Pavel Patera s Otou Vejvodou zářili v české extralize už dva roky předtím, trenér národního týmu Ivan Hlinka jim ale pořádnou šanci dát nechtěl. Udělal to až Luděk Bukač o rok později a Vejvoda šikovným manévrem zařídil rozhodující trefu čtvrtfinále proti Rusku. Jenže medaile z toho nakonec nebyla, a tak si Blue Line, kde Tomáše Mikoláška vystřídal na křídle Martin Procházka, získala světovou slávu až v šestadevadesátém. Každý vynikal v něčem jiném a perfektně o sobě věděli. Dokonalá chemie.

Vrcholné kousky předvedla Blue Line hlavně v rozhodujících zápasech o medaile. Do té chvíle neporazitelnou Ameriku smetli Češi 5:0 a čtyři góly obstarali Kladeňáci. Dva Ota Vejvoda, jehož novináři po utkání vybrali do All Stars týmu šampionátu. „Teď půjdeme do Prátru na kolotoče a pak na to vletíme,“ smál se malý štírek.

Ve finále si Blue Line nechala zlatou chvíli na poslední minutu. Devatenáct vteřin před koncem za stavu 2:2 nabil Patera Martinu Procházkovi, jehož rána zasvištěla za brankáře Curtise Josepha do sítě! Kanada byla na kolenou a výraz Martina Procházky na střídačce připomínal výherce první ceny ve Sportce.

„Říkal jsem si: Nahoďte to, za dvacet vteřin je přestávka a rozhodneme v prodloužení. No a kluci místo toho dali gól,“ vzpomínal po letech v rozhovoru pro Českou televizi Otakar Vejvoda a dodal, že šlo o poslední okamžiky, kdy měl ještě zdravé nohy.

Ve Vídni mu bylo hej a s ním všem Čechům, v kabině i šampaňským politému předsedovi vlády Václavu Klausovi. Však se také poprvé pořádně fandilo hromadně v hospodách u malinkých televizorů a po zápase premiérově jezdila městy auta s vlajícími vlajkami. A troubila do dlouhé noci, že Česko je poprvé v samostatné historii mistrem světa v ledním hokeji.