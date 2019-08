Jenže to všechno se může rychle změnit. Od roku 1993, kdy se newyorský právník Bettman ujal kormidla NHL, došlo už ke třem výlukám. Proč? Liga (tedy majitelé klubů) a hokejisté (zastupovaní asociací NHLPA) se přeli o peníze s takovou nesmlouvavostí, že hokej i fandové museli jít stranou.

Poslední výluka proběhla v roce 2012. Pak došlo k podpisu nové kolektivní smlouvy, která má vypršet po sezoně 2021/2022. Jenže horko může být už letos: pokud se obě strany nedohodnou na prodloužení kontraktu, může jak liga, tak hráčská asociace v září oznámit, že kontrakt vypovídá. Pak by smlouva skončila už příští rok a hrozila by další stávka.

Sporné bonusy

„Nikdo z nás nechce boj,“ uvedl nedávno Bettman. Nejčerstvější novinky z vyjednávání obou táborů pochopitelně nejsou k dispozici, na místě je ale prý mírný optimismus. Situace rozhodně není zdaleka tak napjatá jako před sedmi lety.

„Tehdy jsme přišli na jednání a napětí by se dalo krájet nožem. Nyní jsme schopni diskutovat bez nejmenších potíží, což je pozitivní,“ poznamenal Bettmanův zástupce Bill Daly.

Otázkou zůstává, do jaké míry se liga a hráči skutečně shodují v podstatných věcech a do jaké míry se jedná o běžné diplomatické fráze. Třecích ploch je totiž dost.

Vedení NHL by třeba rádo omezilo tzv. podpisové bonusy, díky kterým lze do jisté míry obejít zákaz příliš dlouhých a drahých smluv.

Příklad: Montreal v létě lákal útočníka Caroliny Sebastiana Aha na pět let za 42,27 milionů dolarů. Kontrakt byl strukturován tak, že hráč měl získat 21 milionů už během prvních dvanácti měsíců. Právě díky podpisovému bonusu. Carolina tuhle nevídanou nabídku dorovnala a svou hvězdu tak udržela, vyvolalo to ale dost zlé krve.

„Že mám hned zaplatit skoro 22 milionů? Možná to zní hrozně, ale nedělá mi problém ten šek vypsat. Ze strany Montrealu to byla ztráta času,“ vzkázal majitel Caroliny Tom Dundon.

Problém je, že bohatší týmy mají díky bonusům větší šanci přilákat hvězdné hráče, než mužstva ze skromnějších hokejových trhů. To by mohla nová kolektivní smlouva změnit.

Zase ta olympiáda

Další sporné body? Třeba výše odvodů hráčů na tzv. záložní účet (escrow): hráči by rádi dávali méně než současných deset procent platu, naopak majitelé mají zato, že když jsou tak královsky placeni, měli by se podílet i na rizicích podnikání.

Spory se vedou (znovu) i kolem rozdělování hokejových příjmů. Po poslední výluce se došlo k dohodě, že si je liga a hokejisté dělí padesát na padesát. To se zřejmě měnit nebude, hráčská asociace chce ale nově stanovit, co všechno vlastně do těchto příjmů patří.

Třeba závratných 650 milionů dolarů, které musel zaplatit nový klub ze Seattlu za vpuštění do elitního prostředí NHL, se za „hokejový příjem“ nepovažuje a hráči z této sumy neuvidí nic.

A určitě při jednání dojde i na účast hokejistů z NHL na olympijských hrách. Loni v Koreji po dlouhých letech pod pěti kruhy chyběli a na úrovni turnaje to bylo znát. Hráči o olympiádu pochopitelně stojí, kluby se cukají.

„Je to zásadní přerušení sezony. My jako NHL navíc nesmíme používat záznamy a sestřihy zápasů, nesmíme vysílat přenosy, nesmíme vůbec zmiňovat, že tam jsou naši hráči. Prostě doslova zmizíme, protože Mezinárodní olympijský výbor říká, že na ty tři týdny mu patří náš sport, naši hráči. To není správné,“ řekl Bettman letos v červnu.

Podaří se najít řešení? Emisaři NHL už dokonce navrhovali, aby se lední hokej hrál na letní olympiádě, o tom ale nechce slyšet MOV. A spor tak trvá dál.