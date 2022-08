Favorizovaný zámořský celek, který hrál o zlato potřetí za sebou, vedl před více než 13 tisíci diváky na začátku druhé třetiny už 2:0, když se po úvodním gólu Joshuy Roye prosadil William Dufour. Seveřané se vrátili do hry ve třetím dějství, když po snížení Aleksiho Heimosalmiho vyrovnal Joakim Kemell. Poslední slovo měl však Johnson.

Kanaďané se vrátili na trůn po stříbru z minulého šampionátu, kdy museli rovněž v aréně Rogers Place v Edmontonu vstřebat finálovou porážku s USA. Finové získali páté stříbro, minule skončili třetí.

"Tohle zlato pro nás znamená strašně moc," jásal autor vítězného gólu Johnson. "Pro nás je to obrovské zklamání, ale i přesto jsem na náš tým ohromně hrdý. Hráli jsme opravdu velmi dobře," uvedl za poražené Kemell.

Kanada, která v semifinále zdolala 5:2 český tým, zůstala jediným neporaženým celkem turnaje. Finále začala náporem, ale úvodního gólu se diváci dočkali až ve 12. minutě, kdy se z dorážky prosadil Roy. O minutu později mohl zvýšit, ale tentokrát měl navrch brankář Juha Jatkola.

Výborně chytajícího finského gólmana překonal až po 41 sekundách druhé části Dufour. Seveřané záhy sáhli k oddechovému času. Ve 27. minutě je znovu podržel Jatkola, když se proti němu řítil Johnson. Přes sérii hned pěti vyloučení na straně Finů domácí další gól nepřidali.

Zatímco souboj v základní skupině (6:3) rozhodli Kanaďané prakticky už po dvou třetinách, tentokrát vypadlo utkání zcela jinak. Heimosalmi ve 45. minutě snížil a na Dylana Garanda v kanadském brankovišti mířila jedna střela za druhou. Jen za třetí dějství jich Finové vyslali sedmnáct.

Hlavně zůstat v klidu

Domácí mohl uklidnit Tyson Foerster, z dorážky však neuspěl. Finové cítili šanci a také ji využili. V 51. minutě se prosadil Kemell a bylo vyrovnáno. Do konce základní hrací doby se o nových šampionech nerozhodlo.

"Před prodloužením jsme si jen říkali, že je třeba zůstat v klidu. Cítili jsme, že jsme lepším týmem," řekl kanadský útočník Roy.

Seveřané mohli dokonat obrat ve druhé minutě prodloužení, jenže přečíslení tři na jednoho nevyužili, když domácí kapitán Mason McTavish pomohl Garandovi a zastavil puk na brankové čáře. Kanaďany pak rozjásal Johnson, který na druhý pokus překonal Jatkolu.

"Bylo to hodně bláznivé. Měl jsem hokejku v pravý čas na správném místě. Ani moc nevím, jak a proč jsem se ocitl za naším brankářem. Vím jen, že pak jsem jel na střídačku a K.J. se dostal do brejku. Byly to strhující chvíle a já jsem hrozně šťastný, že jsme byli na té správné straně a vyhráli," prohlásil McTavish.

"Nejprve jsem zkusil zakončit mezi betony, ale tenhle pokus nevyšel. Dostal jsem se však k dorážce. Bylo to fantastické prodloužení. Hrozně rád hraju tři na tři. Myslel jsem si, že bych mohl i skórovat," řekl Johnson.