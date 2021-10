Do vedení šli po pěti minutách hosté po povedené souhře Jaroměřského s Růžičkou. Martin Růžička bez problémů trefil odkrytou branku. Kohouti hrozili v přesilovkách už v první třetině, až třetí početní výhoda ale skončila gólem. A byla u toho Krejčího formace. Káňa si vyměnil kotouč s Ondruškem a olomoucký kapitán v 25. minutě dělovkou srovnal. O výhře Třince rozhodl ve třetí třetině z přesilovky po Růžičkově přihrávce Milan Douděra.

Reprízu loňského semifinále play off zvládla lépe Sparta. Ta sice dvakrát v utkání vedla, Liberci se ale podařilo zápas dostat až do samostatných nájezdů. V nich měl pevnější nervy pražský celek, o dvou bodech rozhodl vítězným nájezdem Michal Řepík. Sparta tak po dvou porážkách bodově zabrala.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.