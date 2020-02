Je snad hokejový Zlín s velkou nadsázkou v nemilosti? Teorie spiknutí? Vymažeme je alespoň ze statistik! Značka: Nenápadně.

Předchozí řádky, prosím, berte s velkou rezervou

Je samozřejmě správné a chvályhodné, že média opět opěvují po Stanislavu Svozilovi druhého teenagera Komety Brno Jakuba Brabence, který se v úterý proti Hradci Králové zařadil mezi nejmladší střelce samostatné české extraligy.

Jenže v žebříčcích tvořených od sezony 1993/1994 se „zapomnělo“ na Marka Zagrapana, který v polovině února 2003 skóroval v dresu Zlína a i po sedmnácti letech dodnes zůstává druhým nejmladším střelcem soutěže!

„Je to už dávno. Ale je to pěkné, jsem za to rád,“ přiznal v rozhovoru pro Deník Zagrapan, který se tehdy 16. února 2003 podílel na výhře 6:1 nad Litvínovem. Ve 22. minutě zápasu po Mokrejšově přihrávce překonal Marka Pince na průběžných 3:0 pohotovým švihem pod horní tyč. Bylo mu 16 let a 73 dnů.

Jen o necelý měsíc dřív (7. ledna 2003) naskočil rodák ze slovenského Prešova poprvé v extralize proti Vítkovicím (4:2) a vévodí tak historickým klubovým statistikám jako nejmladší hráč i střelec Zlína v nejvyšší soutěži.

Média ve středu zveřejnila pravděpodobně na základě oficiálních statistik extraligy pořadí, kde je chybně uveden po vedoucím Rostislavu Oleszovi druhý Jan Myšák z Litvínova. Kromě Zagrapana navíc ze seznamu nejmladších „zmizelo“ jméno i šestého Jaromíra Pytlíka z Vítkovic, proto není brněnský Brabenec v celkovém pořadí pátý, ale „až“ sedmý!

Bohužel podobná nepřesnost se za poslední více než měsíc stala již podruhé, poté co byl brněnský obránce Stanislav Svozil některými novináři chybně považován za nejmladšího obránce v historii nejvyšší soutěže, jenž vstřelil gól. Tím prvním však stále zůstává zlínský Martin Hamrlík. Svozil je „pouze“ nejmladším střelcem mezi beky v rámci samostatné extraligy.

Pořadí nejmladších střelců Extraligy

1. Rostislav Olesz (Vítkovice, 21. 10. 2001) 16 let a 11 dnů

2. Marek Zagrapan (Zlín, 16.2. 2003) 16 let a 73 dnů

3. Jan Myšák (Litvínov, 21. 9. 2018) 16 let a 89 dnů

4. Dominik Kubalík (Plzeň, 10. 1. 2012) 16 let a 142 dnů

5. Pavel Zacha (Liberec, 13. 9. 2013) 16 let a 150 dnů

6. Jaromír Pytlík (Vítkovice, 1. 3. 2018) 16 let a 157 dnů

7. Jakub Brabenec (Kometa, 18.2.2020) 16 let a 160 dnů

8. Patrik Štefan (Sparta, 21. 3. 1997) 16 let a 186 dnů

9. Vojtěch Polák (Karlovy Vary, 11. 1. 2002) 16 let a 198 dnů

10. Tobiáš Handl (Olomouc, 17. 2. 2019) 16 let a 230 dnů

11. Michael Frolík (Kladno, 20. 1. 2005) 16 let a 338 dnů

12. Milan Michálek (Č. Budějovice, 30. 11. 2001) 16 let a 348 dnů

13. Stanislav Svozil (Kometa, 10. 1. 2020) 16 let a 358 dnů