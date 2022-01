Změna před startem olympiády. Reprezentace mohou po vzoru NHL dopsat šest hráčů

Už jen patnáct dnů zbývá české hokejové reprezentaci k prvnímu utkání na olympijském turnaji v Pekingu proti Dánsku. Pro svěřence trenéra Filipa Pešána nepůjde v boji o čtvrtfinále o nic jednoduchého, v základní skupině je totiž čeká ještě jeden z hlavních favoritů, Rusko, a nebezpečné Švýcarsko. Do čtvrtfinále postupují pouze vítězové skupin a nejlepší tým z druhých míst. Ostatní týmy vstoupí do tzv. kvalifikačního turnaje, ze kterého do play off postoupí zbylé čtyři týmy.

Trenér Filip Pešán na střídačce během Channel One Cupu v Moskvě. | Foto: ČTK/ZUMA/Vasily Ponomarev

Aktuální nominace se i přes četné potíže s koronavirem u hráčů povolaných z KHL nezměnila, v závěrečném výběru trenéra Filipa Pešána a generálního manažera Petra Nedvěda tak figurují tři brankáři, osm obránců a 14 útočníků. Poslední místo zaplnil v sobotu třinecký zadák Adam Musil. Restart kariéry v Plzni? Užívám si každý den, říká zkušený Kindl „Do dneška bylo možné udělat změny, ale na nominaci, jak byla již dříve nahlášena, se nic nemění. K žádným změnám, které mohly nastat i na základě poklesu výkonnosti, nedošlo, nebyl k nim důvod. Teď už bude jakákoliv změna možná pouze ze zdravotních důvodů,“ potvrdil tiskový mluvčí svazu Zdeněk Zikmund. Reprezentace mohou rozšířit nominaci Na poslední chvíli přišla se změnou Mezinárodní hokejové federace (IHF). Ta zavádí takzvaný „taxi squad“, jenž v koronavirové době uspěl v NHL.Hokejové reprezentace tak mohou rozšířit svůj tým o pět hráčů do pole a brankáře, kteří mohou v případě zranění či nakažení covidem jednoho z hráčů zaskočit. Aféra se striptýzem, poté žádost o odchod. Ať se Salák sbalí a jde, říká Jandač Donominovaní hráči s týmem sice budou trénovat, nebudou však bydlet v olympijské vesnici. „Musíme vše vyřešit a najít pro ně ubytování. A my teď nevíme, jaké jsou tam kapacity. Může se tak stát, že se k nám v dějišti připojí až po pětidenní karanténě,“ uvedl manažer hokejové reprezentace Jan Černý.