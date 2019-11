Už dnes mají Brňané další příležitost pootočit svůj kurz směrem k lepším zítřkům. Od šesti hodin večer doma hostí Hradec Králové. „Chceme současnou situaci co nejrychleji změnit a nejlépe hned proti Hradci,“ pravil brněnský asistent trenéra Kamil Pokorný.

I přes temné časy v Kometě nepropuká panika. „Neskáčeme v kabině jedenáct metrů vysoko, ale zase nepanuje ani žádný chaos. Máme několik zkušených hráčů, kteří si podobnými výpadky prošli a vědí, jak z nich ven,“ podotkl brněnský bek Ivan Baranka. „Ještě je brzo, abychom byli skleslí,“ doplnil Pokorný.

Jenže pomalu se schyluje k časům změn. První se zrodila minulý týden. Petr Fiala jako hlavní kouč Komety rezignoval. Na jeho místo se postavil majitel brněnského týmu Libor Zábranský.

Další rošády mohou nastat v kádru. „Změny budou, až já rozhodnu. Nejprve si aktuální situaci zhodnotím,“ uvedl staronový hlavní kouč Brna Zábranský. Z jeho slov lze vyčíst, že se nechce uchýlit k unáhleným rozhodnutím, což dává rozum. Ale jedno je jisté, v hlavě už mu šrotuje, jak rozčeřit přestupové vody. „Uvidíme, co trh nabídne,“ sdělil tajemně Zábranský po prohře 3:6 s Třincem. „Po tomhle zápase určitě nedělám žádné závěry. Klukům snahu nemůžu upřít,“ dodal.

Jenže jen snaha nestačí. O tom se mohli přesvědčit minulou sezonu někteří hráči, kteří si angažmá na jihu Moravy v životopise popsali jako krátkou epizodu. Ano, Zábranský dokáže do hráče vložit důvěru, dát mu čas, ale trpělivost nemá zrovna nejdelší. O tom může vyprávět třeba americký bek Nicholas Schaus, jenž v Kometě odehrál pouze šestnáct utkání, načež jeho štace v Brně skončila.

Ještě menší zápasovou porci dostal k dispozici brankář Libor Kašík. Nevalně odchytal sedm duelů a putoval do Zlína. Jedno je jisté. Hráči Komety nemají nikdy nic garantovaného. Navíc když na lavičce stojí Zábranský. Proto nyní nejenže hrají o přerušení série porážek, ale i o pozici v klubu. „S tímto stoprocentně souhlasím. Bojujeme o místa,“ potvrdil Baranka.

Slovenský zadák se rozpovídal i o změně klimatu v kabině po návratu Zábranského do pozice trenéra. „Je ten generál, který dokáže z každého hráče vymáčknout maximum,“ poznamenal Baranka. „Na klucích je vidět, že na trénincích se zvedla koncentrace,“ zmínil Pokorný.Ukáže se zlepšení už proti Hradci? „Musíme přenést věci z tréninku do zápasu, aby se klukům něco dobrého podařilo, chytli se a hlava šla nahoru. Proto je třeba hru zjednodušit a plnit to, co si řekneme,“ uvedl Pokorný. V totožném rozpoložení jako Kometa se nachází také Hradec, prohrál čtyři utkání v řadě.