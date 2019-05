Z mužstva bronzové Škody Plzeň odejde desítka hráčů a pět noviců se zase ohlásí v plzeňské kabině. Proměnu týmu komentuje sportovní manažer Tomáš Vlasák.

ODCHODY

Brankář: Dmitri Milčakov. Obránci: Jakub Kindl, Conor Allen, David Kvasnička (Vítkovice). Útočníci: Ondřej Kratěna (konec kariéry) , Václav Nedorost, Jan Kovář (Švýcarsko?), David Stach (Sparta), Miroslav Preisinger, Denis Kindl.



Reakce Tomáše Vlasáka:

Venca Nedorost i Ondra Kratěna jsou výjimeční hráči. Ondra byl v Plzni osm let a odvedl tu obrovský kus práce. Jenže kariéru nejde protahovat donekonečna. Takže je řada na mladších klucích, aby to vzali na sebe.

Jestli mě něco mrzí, tak je to odchod Davida Kvasničky. Možná si myslel, že měl dostat větší prostor, ale měl zdravotní problémy, předtím byl s dvacítkou, takže šanci chytil Lukáš Kaňák. Ale pořád jsem přesvědčený, že David měl v Plzni zůstat.

PŘÍCHODY

Brankář: Jaroslav Pavelka (25 let, 187 cm / 91 kg, naposledy Hradec Králové)

Vlasák: Jarda k nám chtěl, takže domluva byla rychlá. Jsme přesvědčení, že s Frodlíkem (Dominikem Frodlem) vytvoří kvalitní brankářský tandem. Dominik si skvělými výkony v sezoně vybojoval místo jedničky, ale Jarda pro něj bude zdravou konkurencí.

Obránci: Bohumil Jank (26 let, 189 cm / 87 kg, Chomutov)

Chtěli jsme tvrdšího přímočarého beka, což Jank splňuje. Navíc umí podpořit i útok. Za Chomutov dal sedm gólů, má dobrou střelu, což vítáme. Byl v Třinci, teď v Chomutově a o angažmá v Plzni stál.

Vojtěch Budík (21 let, 183 cm / 95 kg, Pardubice)

Hledali jsme mladého obránce. Vojta v Pardubicích zatím neměl tolik prostoru a u nás šanci dostane. Prošel dvacítkou, má na čem stavět, jednou extraligu přeroste a my věříme, že to v Plzni ukáže.

Útočníci: Luboš Rob (24 let, 182 cm / 90 kg, Vsetín)

Luboš má za za sebou excelentní sezonu v národní lize. Jde k nám jako nejproduktivnější hráč a nejlepší střelec soutěže, asi jako předtím Stachíno (David Stach). Něco ukázal a teď to musí přenést do extraligy. Je gólový, má to v sobě a věříme, že se v Plzni bude rozvíjet dál.



Roman Vlach (29 let, 183 cm / 80 kg, Karlovy Vary)

Jde o centra, který to umí dopředu, ale zvládá i obranné úkoly. Přichází na post druhého centra.

OTAZNÍKY

Tomáš Mertl (útočník, Kunlun – KHL )

O Tomáše máme eminentní zájem a předběžně jsme domluveni, že pokud nezíská odpovídající zahraniční angažmá, tak půjde do Plzně. Pokud by to nevyšlo, museli bychom prvního centra dál hledat.



Nick Jones (obránce)

Nabídku od nás dostal, ale zatím se nevyjádřil a mám dojem, že zvažuje nějaké další angažmá.



Jaroslav Kracík (útočník)

S Jardou se bavíme a věřím, že jsme schopni dojít k dohodě. Vše se se bude odvíjet od toho, zda získáme Mertlíka a také jestli trenéři neprojeví ještě zájem o nějakého vyššího útočníka.