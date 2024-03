Cinkající peníze a nadávky do Maďarů. Bitva o semifinále nabírá na obrátkách

Z Hradce Králové se východočeský souboj o semifinále play-off Tipsport extraligy přesouvá zpátky do Pardubic. Duely na severnějším břehu Labe zanechaly kaňku nejen mimo led, ale i na samotné kluzké ploše. Pustili se do sebe fanoušci, hráči i trenéři. Zda bude tato mnohdy až nefér válka pokračovat i v Pardubicích, to zůstává otázkou.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Souboj o semifinále nabírá na obrátkách ve všech ohledech. Kaňku zanechal především večer po třetím duelu mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Kdy podporovatelé Dynama měli být napadeni a okradeni o šály. | Foto: Lubomír Douděra