Návrat do známého prostředí. Český hokejový reprezentant Tomáš Zohorna si zahrál na Memoriálu Zbyňka Kusého proti Dynamu. Právě z Pardubic se před čtyřmi lety vydal na zahraniční angažmá do Ruska.

„Dlouho jsem tady nebyl, tak to byl docela silný zážitek,“ řekl po utkání jednatřicetiletý útočník, jehož jméno již před zápasem pardubičtí fanoušci skandovali. „Nečekal jsem to, byl jsem tady jako soupeř, ale potěšilo mě to,“ poznamenal.

Amuru Chabarovsk, ve kterém Zohorna začne již svou pátou sezonu, vyšel parádně úvod duelu proti Pardubicím. Obrovský rozdíl od předchozího utkání v Hradci Králové (0:7).

„V pondělí jsme dostali celkem na zadek, tak jsme si to rozebrali na videu. Hráli jsme špatně, nic se nám nedařilo. Chybělo tomu nasazení. Dostali jsme nakázáno, že hru musíme změnit,“ přiznal Zohorna.

Povedlo se. Jeho tým vyhrál 6:3, on sám si připsal dvě gólové přihrávky. Jednu využil jeho bratr Hynek, dále nastoupili i tři další hokejisté z české kolonie v Amuru.

Zohorna si po utkání převzal i cenu pro nejlepšího hráče utkání. „Musím říct, že jsem byl trochu nervózní, když jsme si den před zápasem uvědomil, že budu hrát zase v Pardubicích. Ale zápas jsem si užil, moc rád jsem zase přijel,“ prozradil.

Už jako protihráči se znovu potkali na ledě s Janem Kolářem, který se v létě vrátil do Dynama. Zohorna pokračuje v Chabarovsku. „U mě to bylo jasné. Nejsem v situaci, že bych se chtěl vracet do Česka,“ řekl.

Nejen Kolářovi ovšem přeje úspěšnou sezonu. „Bylo mi líto, v jaké situaci tady kluci v posledních letech byli. Věřím, že se zvednou a vrátí Pardubicím renomé silného klubu,“ prohlásil Zohorna.

Útočník původem z Chotěboře, který do velkého hokeje vstoupil v Pardubicích, zde dříve slavil dva mistrovské tituly. V éře generálního manažera Zbyňka Kusého.

„Jsem rád, že se jeho jméno díky turnaji připomíná. Na poli manažerů to je legenda. Je fajn, že se na něj nezapomnělo,“ uzavřel Zohorna.