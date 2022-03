Samotní ruští novináři jeho angažování do KHL nechápou, na čelo si ťukají snad všechny evropské hokejové velmoci. Včetně rozzuřených Finů, kterým už pomalu ale jistě dochází veškerá trpělivost.

„On je ostuda globální hokejové rodiny. Pokud skutečně začne pracovat pro KHL, EU by jej měla dát na sankční seznam. A za žádných okolností nebude v květnu na našem domácím MS vítán,“ prozradil Alexander Stubb, bývalý finský premiér.

Former President of the @IIHFHockey, René Fasel, is now allegedly working for @khl_eng. He is a disgrace to the global ice-hockey family. If news confirmed, the EU should put him on the sanctions list. Under no circumstance welcomed to World Champs in Finland in May.