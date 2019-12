Ve čtvrtek večer však ještě jasno nebylo. „Utrpěl zranění v dolní části těla, zřejmě se jedná o koleno, postranní vazy. Zítra podstoupí magnetickou rezonanci a uvidíme, v jakém je to rozsahu. Podle prvotních prognóz je ale možné, že pro něj mistrovství skončilo,“ konstatoval Václav Varaďa.

Že nejde o lehké zranění, napovídala Laukova reakce při odchodu z ledu do šaten. Následně se na střídačku českého týmu vrátil, ale jen sledoval dění na ploše zpoza mantinelu a poraněnou nohu ledoval.

„Upřímně, ten zákrok jsem neviděl. S Kubou jsme velcí kamarádi, takže mě to mrzelo. Ale na druhou stranu jsem se musel soustředit na svůj výkon, tyhle věci mě nemohou ovlivnit,“ uvedl například brankář Lukáš Dostál, další z českých hvězd.

Podobně mluvili i ostatní jeho spoluhráči. „Viděl jsem ho, jak sedí za plexisklem o berlích, nebyl to úplně hezký pohled. Trochu jsem se vžil do jeho situace, kdyby se to stalo mně, taky bych z toho byl nešťastný,“ přiznal útočník Michal Teplý, autor tří gólových nahrávek.

„Pokud by to tak bylo, že by nemohl hrát, budeme se muset zařídit. Kluci ale byli nastavení dobře a to, že se Jakub zranil, je součástí hry. Zase dostali větší prostor další hráči, kteří za to vzali,“ uzavřel kouč Václav Varaďa.