Björn, Benny, Anni-Frid a Agnetha se naposledy sešli ve studiu při natáčení poslední desky The Visitors, která vyšla před dlouhými čtyřiceti lety, v roce 1981. S fanoušky i se svými bývalými parnery se tenkrát rozloučili tragickou baladou The Day Before You Came – v té době oba dva páry čtyřčlenné švédské kapely procházely rozvodem a skupina se rozpadala. Šlo současně o zcela poslední skladbu, kterou jedna z nejzásadnějších popových kapel kdy natočila.

Melodramatické finále pro melodramatickou hudební legendu? Nikoliv. Platilo to však až do 5. listopadu 2021, kdy švédská legendární čtveřice vydala nové album Voyage. Co byste o nové desce měli vědět? Jsou zajímavější nové písně, či samotný comeback švédských superstar?

Podle hudebního serveru Rolling Stone Magazine je takový comeback unikátní. Dohromady se totiž dala navzdory minulosti celá původní čtyřčlenná sestava. Zdá se až, že jejich schopnosti zůstaly netknuté. I kdyby se album nepovedlo, jednalo by se tak o historický okamžik. Vše ale nasvědčuje, že tomu tak není. ABBA se se svým devátým studiovým albem vrátila v plné síle a svým retro zvukem evokuje období, kdy tito čtyři Švédi vládli éteru. Období, které se neslo v duchu zlomených srdcí a zvonáčů s flitry.

After 40 years, Abba is back with a new album and a stage show featuring digital versions of themselves from 1979.



The Swedish pop group is also risking perhaps its most valuable asset — its legacy. ​“You just take a chance,” Bjorn Ulvaeus said.https://t.co/eVDSTxDVLS pic.twitter.com/71EXc4tsSa — The New York Times (@nytimes) October 27, 2021

Stále žijící odkaz

Od poslední skladby natočené začátkem osmdesátých let sice uběhlo čtyřicet let, odkaz popové legendy však žije dál. Každá nová generace v chytlavých hitech této čtveřice stále znovu nachází zalíbení. Kapela, která vznikla již v roce 1966, zažila výbuch popularity po výhře skladby Waterloo v mezinárodním kole Eurovize. Nejen, že se ze čtyř Švédů staly superstar produkující jeden hit za druhým. ABBA se později rovněž stala obrovskou a velmi zásadní inspirací pro řadu dalších světových hudebníků, zejména pak v žánru goth, který skupina pomohla vytvořit. Bez severské legendy by tak pravděpodobně kapely jako Joy Division a The Cure, či muzikanti jako David Bowie a Kurt Cobain nebyli takoví, jaké je známe.

Popularita skupiny s jejím rozpadem v roce zdaleka 1982 neupadla. Značnou renezanci zažila ABBA v devadesátých letech, zejména díky velmi oblíbenému muzikálu Mamma Mia!, podle kterého byl v roce 2008 natočený stejnojmenný film. V tom zazářila Meryl Streepová či Pierce Brosnann. Hudba švédské legendy zazněla i v několika filmech.

Nové album Voyage se točí kolem dramat všedních dní. Podle Rolling Stone Magazine se celé nese v náladě jako staší skladba The Winner Takes It All, současně však bez rozverných kousků jako Take a Chance On me či Mamma Mia. Vracejí se tak do šera dospělosti a k tématům jako je například rozvod a mateřství po něm ve starší písni Knowing Me, Knowing You či Hey Hey Helen. Hudebník Pete Townshend ze skupiny The Who uvedl pro stejný magazín v roce 1982, že se ABBA jako zcela první velká mezinárodní skupina zabývala ve své tvorbě problémy středního věku. A to bylo před celými čtyřmi dekádami.

Zdroj: Youtube

Dnes je všem členům skupiny přes sedmdesát let. Ale i tak se v jejich písních prolíná nálada jako ze soundtracku pro emocionální krizi. Čtveřice se v nových skladbách dotýká témat jako jsou rozvod, střídavá péče, Vánoce, a dokonce i environmentální změny.

Nostalgický výlet po hrbolaté cestě

Tak, jako vždy, se psaní písní zhostili Björn Ulvaeus a Benny Andersson, zpěv však tentokrát přenechali jen ženským členkám skupiny, Agnethě Fältskogové a Anni-Frid Lyngstadové. Album dala čtveřice dohromady při plánování virtuálního vystoupení v Londýně na rok 2022. Na tomto jediném koncertě tak se živou kapelou zazpívají hologramy, které Benny a Björn nazývají „ABBAtaři“ – digitální verze členů skupiny z roku 1979.

Dříve koncertování kapela odmítala – měla dokonce v roce 2000 odmítnout miliardu dolarů, kterou měla obdržet za společné turné. Nedávno však podle hudebního magazínu NME skupina uvedla, že se k nim tato nabídka nikdy nedostala. ABBA zkrátka chtěla, aby si ji fanoušci pamatovali jako mladistvou, energickou a plnou lásky, energie a ambicí. V tomto duchu však přistoupili na jednorázové vystoupení, na kterém v květnu příštího roku zazpívají jejich mladší verze. Půjde tak o zcela definitivní tečku za bláznivou hudební jízdou legendární švédské čtveřice, jejichž hudbu zná snad úplně každý.

Rolling Stone Magazine na novém albu oceňuje zejména skladbu Don’t Shut Me Down. Agnetha slídí před domem svého bývalého partnera a čeká na správný moment, aby po letech zaklepala na dveře a svedla ho. Je to klasický přehnaný scénář, tak, jak to má ABBA ráda. Doplňují ho klavírní melodie, které odkazují na sedmdesátkové hity jako Dancing Queen. Agnetha je v písni uspokojena tím, že její bývalý partner nepředělal dům od dob, co odešla. „Tyto místnosti byli svědky naší lásky / Mých záchvatů vzteku a rostoucích frustrací,“ zpívá. „Může být nějaký text ještě více ABBA?,“ pokládá rétorickou otázku Rolling Stone Magazine.

Skladba No Doubt About It se vrací do osmdesátých let minulého století, zatímco Just a Notion je rozpustile sedmdesátková. Zazní v ní dosud nezveřejněné vokály písně Voulez-Vous z roku 1978. Je nutné poznamenat, že vokály ze sedmdesátých let a zpěv z roku 2021 na sebe bezchybně navazují a třiačtyřicetiletý časový rozdíl není zcela vůbec znát. To jen potvrzuje preciznost této skupiny. Většina recenzí se rovněž shoduje na kvalitě projevu obou zpěvaček i zvuku, který navazuje na úspěšnou minulost skupiny.

Píseň I Cloud Be That Woman je naopak okázalou baladou, ve které žena pozoruje svého odcizeného milence, jak se mazlí s někým jménem Tammy – později vyjde najevo, že jde o psa. V písni se pár hádá, zatímco je pes sleduje a soudí je. Podle Roling Stones Magazine je právě tento pes emocionálně nejstabilnější postavou alba. Tak, jako všechny páry ve skladbách na této desce, má i tento za sebou utrápenou historii a žádný happy end na dohled. ABBA tak zůstává věrná své vlastní vizi.

Žádná honba za trendy

Britský sever The Guardian tak vlídný ve svém hodnocení není. Album hodnotí jako zklamání a nenaplnění slibu dobrého alba, které nastínily dva první singly. Kritizuje zejména nostalgickou vánoční skladbu Little Things, kterou označil za „zločin proti smyslu“. Server rovněž hodnotí textovou stránku alba. Podtrhává teorii, že Björn ani Benny nebyli nikdy „ti nejosvícenější feminističtí textaři“. Vánoční píseň jako jedinou z alba kritizuje i Rolling Stone Magazine a NME. Poslednímu jmenovanému by, nebýt dojemnosti krásně vyzrálých hlasů obou zpěvaček, připadala „hloupě sentimentální“.

Voyage reflektuje cestu, kterou čtveřice urazila – jak hudebně, tak i emocionálně. Nejedná se v žádném případě o trapný pokus o současnou hudbu, kterou by se snažili zaujmout současné mladé posluchače. Místo honění se za trendy se ABBA drží svého klasického zvuku, který vypilovala již před dekádami. Ten, který ovlivňuje již mnoho let popovou hudbu po celém světě. Jak sami zpívali v hitu Waterloo, „kniha dějin na polici se vždy opakuje“.

Návrat švédské legendy po čtyřiceti letech může mnohé překvapit, povedené comebacky se totiž často nedějí. Je však velkým příjemným překvapením v jaké formě se na hudební scénu vrátili. Celkové vyznění desky je pomalejší a méně energické, než byli fanoušci zvyklí v sedmdesátých a osmdesátých letech. I tak je však zcela poslední album skupiny ABBA důkazem, že se i po tolika letech čtveřice jednoduše odmítá vzdát.

Nové album skupiny ABBA vyšlo těsně po půlnoci 5. října. Rolling Stone Magazine jej ohodnotil čtyřmi hvězdičkami z pěti. Britský server The Guardian desce přisoudil dvě hvězdičky z pěti, hudební magazín NME tři z pěti. Ten hodnotí album jako „nostalgický výlet, který i přes několik hrbolatých momentů stojí za to zažít“.