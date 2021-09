Záměrem akce je „kulturně osvěžit“ návštěvníky vybraných českých zámků. Je to i pro vás samotného v něčem unikátní – s ohledem na to, že jste už účinkoval v mnoha neobyčejných prostředích?

Každý prostor je svou akustikou a energií jedinečný. Rád jejich unikátnost objevuji a nebráním se vystoupením na netradičních místech. Jak říkáte. Zámek ale vlastně nijak neobvyklý není. V každém případě je skvělé, že se hudba může na šlechtická sídla vracet. A možnost spojit koncert s prohlídkou určitě přivede část návštěvníků památek k hudbě a naopak.

V červenci jste zazpíval v rámci Koncertu pro Moravu, ještě předtím jste se setkal s Ondrou Brzobohatým při písni Tóny…. Co vás obecně na mísení žánrů – v tomto případě s cimbálovkou a popíkem – baví?

Cestování mezi žánry je tenký led. Není nijak obtížné v takových výletech „tesnout“ vedle. Na druhou stranu hudba je jedna, a když se dělá dobře a s láskou, může se míchat téměř bez hranic. Dříve jsem se proti opouštění klasických vod poměrně zásadně vymezoval. Nakonec jsem se přes muzikály, které jsme točili se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, dostal k pár pilotním spolupracím. A byl jsem tak mile překvapen, že jsem začal přemýšlet o projektu, který by žánry mohl spojit. Tak vlastně vznikla idea dramaturgie koncertu v pražské O2 areně. Díky opuštění klasické ulity jsem zažil nové milé umělecké spolupráce a navázal nová přátelství. Nerad bych to přehnal, ale ve stavění mostů tímhle směrem bych rád pokračoval i v budoucnu.

Jak vlastně pěvec vašeho formátu prožíval období nezpívání? A čím jste ten čas zaplnil? Zpíval jste si aspoň pro sebe a pro vaše blízké?

Upřímně jsem si první rok pauzy užíval. Měl jsem dojem, že jsem si pauzu zasloužil, a prostřednictvím přenosů a koncertů pro méně početné publikum jsem si udržel kontakt s profesí. Také máme na Moravě vinný sklípek, kde jsme toho zvládli hodně dotáhnout, z čehož jsem měl velkou radost. Prostě jsme se zavřeli na vesnici a užívali si opravdového života, kdy nemusíte být s lidmi v kontaktu jen prostřednictvím komunikačních technologií… A co se týká mých dalších profesních výzev – pandemie nás hodně vyškolila v tom, jak vážně máme brát svoje kalendáře. Tak trochu jsem se odnaučil těšit na projekty, protože se všechno může den ze dne změnit. Měla by mě čekat spousta krásných projektů – mnoho z nich už několikrát odložených. Nicméně netuším, které nakonec bude možné uskutečnit. Jestli půjde vše podle plánu, měl bych do Vánoc zvládnout Lazebníka sevillského v Národním divadle a koncerty v různých koutech naší vlasti. Snad to bude možné. Čeká mě i pár koncertních výjezdů po Evropě, ale primárně jsem rád, že nemusím na dlouhé měsíce opouštět rodinu, jak tomu bylo v minulosti.