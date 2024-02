Zpěvačka Adele vystoupí po osmi letech v pevninské Evropě. V Německu, pouhé dvě hodiny cesty od českých hranic, jí pořadatelé postaví vlastní stadion pro vystoupení pod širým nebem, kde popová hvězda odehraje celkem čtyři koncerty. Češi mají několik možností, jak se na jedinečnou show dostat.

Adele na sociálních sítích oznámila, že poprvé od roku 2016 vystoupí v pevninské Evropě. Zazpívá na čtyřech po sobě jdoucích koncertech v německém Mnichově. Konkrétně se budou konat 2., 3., 9. a 10. srpna. Dále prozradila, že bude mít na míru postavený stadion, což v příspěvku na Instagramu označila za náhodu.

Zájemci, kteří chtějí Adele vidět naživo, se musí do pondělí 5. února registrovat na oficiálním webu zpěvačky. Poté obdrží e-mail s odkazem na předprodej vstupenek, který začíná 7. února. Cena zatím není známá.

Vystoupení pod širým nebem

Britská zpěvačka v příspěvku uvedla, že původně po vystoupení v Las Vegas a Londýně v předminulém roce další koncerty neplánovala, ale pak dostala zajímavý nápad.

„Byla jsem až moc zvědavá, než abych se mu nepoddala. Jednorázový stadion navržený přesně pro show, kterou dám dohromady? Nedokážu si představit lepší způsob, jak strávit léto a ukončit tuhle krásnou fázi svého života a kariéry," napsala na sociálních sítích.

Němečtí pořadatelé postaví pro Adele speciální arénu. „V podstatě budujeme malé město. Bude to suprový zážitek, největší koncert všech dob. V historii žádný jiný umělec nevystupoval před tolika lidmi v jednom městě,“ sdělil pořadatel Klaus Leutgeb listu Der Westen.

Adele vystoupí ve speciálně vytvořené aréně:

Deník The Guardian uvedl, že grafický návrh stadionu pro až osmdesát tisíc lidí počítá s designem ve tvaru mušle se světelným ohraničením a půlkruhovým chodníkem vedoucím k pódiu. Tím by ve větším měřítku kopíroval pódium, které Adele měla v Las Vegas, kde vystupuje od listopadu 2022 v rámci své koncertní série Weekends With Adele.

Zpěvačka je známá tím, že se na produkci svých koncertů velmi aktivně podílí. The Guardian připomněl, že ve zmíněném Las Vegas museli pořadatelé její vystoupení odložit, protože scénografie byla dle slov Adele velmi odtržená od ní a kapely a chyběla jí intimita.

Z Česka na koncert za pár hodin

Oceňovaná umělkyně nadcházejícími koncerty potěší i české fanoušky, protože se uskuteční na místě vzdáleném dvě hodiny cesty autem od českých hranic. Z Prahy cesta po dálnicích D5 a navazujících německých A6, A93 a A9 zabere zhruba čtyři hodiny.

Upoutávka pro koncerty Adele v Mnichově:

Pro obyvatele Moravy může být časově i finančně výhodnější jet přes Rakousko, například pětihodinová trasa z Brna vede po dálnicích přes Vídeň a Linec.

Češi se na koncerty dostanou i autobusy. Například společnosti FlixBus a RegioJet do Mnichova nabízejí přímé linky z Brna přes Prahu nebo Vídeň. Cena zpáteční jízdenky se pohybuje od 1 500 korun.

Pohodlně se zájemci do Mnichova dostanou také vlaky. Z Prahy lze cestovat přímým spojem, jehož cesta trvá zhruba šest hodin a peněžně vychází stejně jako autobusy. Z Brna je pak možné využít rychlíky směřující do Vídně, a poté přestoupit na vlak do Mnichova. Pro výrazné ušetření peněz ale doporučujeme koupit jízdenky přímo u rakouských a německých drah.

Z Prahy je možné do Mnichova i letět, a to přímou leteckou linkou. Tento způsob dopravy je nejrychlejší, ale také nejdražší.