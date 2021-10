Skladba nesoucí název Easy On Me (volným překladem Buď ke mně vlídný/á) je klasická emocionální klavírní balada z dílny Adele. Tu si mohou fanoušci po celém světě poslechnout od středeční půlnoci britského času.

Nová deska s názvem “30” má navazovat na tři předchozí a velmi úspěšné, které se jmenovaly “19”, “21” a “25”. Číslice vždy referuje na specifické období v životě britské zpěvačky a skladatelky.

V písni držitelka řady cen Grammy vysvětluje své rozhodnutí opustit svého muže, které učinila v roce 2019. Adresuje se tak na svého syna a bývalého manžela, aby ji pochopili. V podobném duchu se má však nést i celý zbytek desky.

„Buď ke mně vlídný, lásko/Byla jsem jen dítě/Neměla jsem možnost/Poznat svět kolem sebe,“ zpívá Adele v refrénu. „Neměla jsem čas si vybrat/Co jsem se rozhodla udělat/Tak buď ke mně vlídný.“ Text a nálada již prvního singlu z desky tak dává tušit, že svůj slib o obsahu alba Adele splnila.

“Změnila jsem se, abych vás dva mohla upřednostnit,” zpívá v jiné pasáži. “Ale teď to vzdávám.” Jde tedy o velmi intimní a otevřenou zpověď. Podle britského serveru BBC je její hlas v písni plný výčitek, ale současně velmi rozhodný.

Novou skladbu doprovází i hudební klip, který režíroval Xavier Dolan. Ten se tento zpěvaččin přerod rozhodl ilustrovat v průběhu klipu pomocí přechodu z černobarevného videa na barevné. To má dávat jasnou zprávu: takto zní žena, která rozmontovala celý svůj život a uvědomila si, že se nemusí cítit provinile jen pro to, protože myslela primárně na sebe. Klip se natáčel ve stejném domě, kde Dolan s Adele natočili klip k veleúspěšné skladbě Hello z roku 2015.

V refrénu se Adele adresuje na sebe i na svou rodinu, ve skladbě uznává, že je pro její okolí moc brzy na to, aby ji pochopili. Hudební server Rolling Stone Magazine vysvětluje, že ve skladbě Adele rovněž upozorňuje na svou snahu vše napravit. V závěru písně vypichuje, že jednala s nejlepšími úmysly, ale že to tak možná teď nevypadá.

Tato skladba má být z nadcházejícího alba zcela nejstarší, Adele ji napsala ještě ten rok, co se partneři oddělili. Současně se však velkoryse adresuje na všechny, kterým svým rozhodnutím ublížila.

Fanoušci třiatřicetileté londýnské zpěvačky na nový single čekali po celém světě až do nočních hodin. Jeho živou premiéru sledovalo na platformě YouTube téměř 300 tisíc lidí. Single tak vyšel pět týdnů před vydáním celé desky. Fanoušci tedy správně odhadli datum publikace, 19. listopadu. Americká zpěvačka Taylor Swift totiž posunula vydání své desky o týden, pravděpodobně právě z obavy ze střetu s novou deskou Adele.

Nová deska byla velmi masivně propagována v kampani, zejména pak v Brazílii, Mexiku, Dubaji, Itálii, Německu, Irsku, Americe a Velké Británii. V rámci reklamní kampaně se v těchto zemích projektovaly na vysoké budovy a billboardy velké tajemné číslice 30.

Pro syna

Adele nechala slyšet již dříve, že má toto album pomoci jejímu devítiletému synovi celou situaci pochopit, zejména pak jejich rozvod.

“Chtěla jsem mu prostřednictvím této desky vysvětlit, až mu bude 20 nebo 30 let, kdo jsem a proč jsem se dobrovolně rozhodla rozmontovat celý jeho život, abych mohla jít za svým štěstím,” uvedla pro magazín Vogue. “Občas byl kvůli mně (syn) velmi nešťastný. To je pro mě ta opravdová rána a nevím, zda se někdy zahojí,” dodala.

V rozhovoru pro rádio BBC přiznala, že její přátelé nebyli novou skladbou ze začátku nadšeni. Úryvek písně na demu údajně poslala třem nejlepším přátelům. “Jednomu se to nelíbilo, druhý mi poradil, ať na tom ještě pracuji a třetí uvedl, že má moc práce,” vysvětlila Adele. “To byla perfektní odpověď.” Připouští však, že se do skladby po dokončení “zamilovali”.

První skladba z nové desky je sice velmi podobná tradičním baladám, na které jsou fanoušci od Adele zvyklí. Některé faktory však naznačují, že se zbytek alba vydá experimentálnější cestou. Podle Vogue se tak fanoušci mohou těšit například na “samplované vokály opakující se v hypnotickém rytmu”. Na albu rovněž pracovala s londýnským producentem jménem Inflo, který stojí například za retro RnB zvukem Michaela Kiwanuky. Podle DJ Jo Whileyové z Radio 2, která některé ze skladeb slyšela, jsou písně velmi rozlišné, ať už jde o zvuk či o žánr.

Očekávaný úspěch ve stínu konkurence

Ať už ale výsledná deska bude znít jakkoliv, bude jistě pro britský hudební průmysl znamenat velkou vzpruhu. Od začátku roku 2020 jen jedno album, od zpěvačky Dua Lipa s názvem Future Nostalgia, překročilo prodej 300 tisíc kusů. To je nutná hranice pro získání platinové desky. Prodat je však trvalo celých deset měsíců. Jen pro srovnání: stejný počet kusů minulého alba Adele se prodalo za 24 hodin. Stalo se tak čtrnáctým nejprodávanějším albem v Británii všech dob – prodalo se ho přes 3,6 milionu kusů.

Společnost Sony, která desku vydává doufá, že se k podobným číslům podaří přiblížit. Od vydání poslední desky v roce 2015 se však prodej klasických CD nosičů velmi proměnil a fanoušci Adele na streamovacích platformách nesledují tak, jako její kolegy. V současnosti Adele na platformě Spotify měsíčně poslouchá 22 milionů posluchačů, zatímco Eda Sheerana 75 milionů a Taylor Swift 46,5 milionů.

Dávka nové hudby však s těmito čísly jistě zahýbe. Adele však bude čelit tvrdému boji, jak se zmíněným Sheeranem a Swift, ale i s legendární skupinou ABBA a velmi populárními Coldplay, kteří všichni vydají nové skladby v nadcházejících týdnech.