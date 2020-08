Je vyzrálejší, starší, se zkušeností matky. S pozicí superstar se rozloučila už dávno. Přesto stačí prvních pár tónů z její nové desky Such Pretty Forks In The Road, abychom si uvědomili, že Alanis Morissette je zpátky silnější a rozezpívanější než kdy předtím.

Zpěvačka Alanis Morissette | Foto: Twitter/Metroactive

Trvalo dlouhých osm let, než se rodačka z kanadského Ontaria vrátila do studia. Když se to však konečně stalo, měla takzvaně nabito. Těch jedenáct nových písní přímo pulsuje energií, kterou v sobě Alanis Morissette celou dobu hromadila.