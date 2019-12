V šedesátých letech vedl jednu z nejlepších rockových kapel. Skupina s všeříkajícím názvem The Band začala svou dráhu jako doprovodná formace Boba Dylana, brzy se však osamostatnila a stala se kultovní záležitostí. Kytarista, skladatel a zpěvák Robbie Robertson by tudíž mohl být spokojen už jen s touhle zářivou kariérou. On ale v dalších dekádách znovu a znovu překračoval svůj stín třeba když se stal hudebním dramaturgem filmů režiséra Martina Scorseseho.

Postupně vytvořil či vybral muziku k „Martyho“ bijákům Zuřící býk, Král komedie či Barva peněz. Jako autor měl Robertson značné renomé písničky, které kdysi napsal pro kamarády z Bandu, vešly do rockových dějin. Ať už jde o hit The Weight (česky Břímě), známý z filmu Bezstarostná jízda, nebo o jižanskou baladu The Night They Drove Old Dixie Down, kterou přezpívali Joan Baez a Johnny Cash.

Po rozpadu skupiny se Robertson zavedl jako sólista a roku 1987 natočil skvělé album s Peterem Gabrielem a U2. V polovině devadesátých let se vrátil famózní nahrávkou Music For The Native Americans, k níž ho inspirovaly jeho indiánské kořeny. A roku 2011 tenhle stylotvorný vypravěč vydal desku How To Become Clairvoyant, na které hostuje jeho velký fanda Eric Clapton.

Nyní, po osmileté odmlce, přichází zestárlá legenda s novým sólovým albem Sinematic. Úvodní píseň I Hear You Paint Houses je pojmenována po knize, která inspirovala poslední filmový trhák Martina Scorseseho Irčan. Když si v podsvětí chcete najmout malíře pokojů, znamená to, že sháníte nájemného vraha.

Vražedný duet

Také k tomuto snímku, natočenému pro internetovou televizi Netflix, skládal Robertson hudbu. A jen tak bokem si střihl vlastní studiové cédéčko, kterým dokazuje, že ještě nepatří do smetí. Skladbu I Hear You Paint Houses pojal jako duet s přítelem Vanem Morrisonem. Svým způsobem zde ti dva nahrazují hvězdy filmového Irčana: Roberta De Nira a Ala Pacina.

Šestasedmdesátiletý Robbie Robertson má za sebou plodné období: podle jeho knižních vzpomínek byl natočen dokument Once Were Brothers a v obchodech je konečně k dostání záznam slavného vystoupení skupiny The Band na festivalu Woodstock. Tržby ukazují, že tahle muzika je věčná. A nezahubí ji ani pět námezdných vrahounů.