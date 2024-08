Americká zpěvačka Anastacia chystá evropské turné a 28. března 2025 navštíví také hlavní město České republiky. Na jaře příštího roku tak oslaví čtvrt století od vydání svého debutového alba Not That Kind, které i díky hitu I'm Outta Love odstartovalo její hvězdnou kariéru.

Anastacia se na začátku nového tisíciletí stala nejprodávanější popovou umělkyní na světě. Odborníci o ní tvrdí, že je obdařená jedním z nejsilnějších a nejrozpoznatelnějších hlasů v historii hudby.

Kariéru zahájila v roce 1999, své první a dosud nejúspěšnější album vydala o rok později. Turné k němu tehdy neabsolvovala, o to výjimečnější budou koncerty na přelomu zimy a jara 2025.

| Video: Youtube

Zpěvačka dle svých slov nemůže uvěřit, že od vydání Not That Kind brzy uplyne už 25 let. „Určitě to oslavíme v pravém stylu Anastacie. Nemůžu se dočkat, až vás tam všechny uvidím,“ vzkazuje evropským fanouškům. Včetně těch z Česka. V pražském O2 universu vystoupí 28. března.

Vstupenky lze zakoupit prostřednictvím prodejních sítí Ticketmaster a Ticketportal.

close info Zdroj: se svolením Live Nation zoom_in Popová zpěvačka Anastacia vystoupí v Praze.