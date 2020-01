Vydají některé další písně a na jaře vyrazí na československé turné, na němž zazní jak jejich společný materiál, tak vlastní skladby. Jako host se na koncertech představí zpěvačka a violoncellistka Dorota Barová, která hrála s více členy Korben Dallas v projektu Tugriki a působí i v doprovodné kapele Anety Langerové.

„Setkání s Anetou začalo docela nenápadně,“ vypráví Juraj Benetin, zpěvák Korben Dallas. „Baskytarista a textař naší kapely Lukáš Fila napsal text z pohledu ženy a poslal mi ho. Když jsem si ho přečetl, odepsal jsem mu: ,Jak to myslíš? To mám jako zpívat ‚stála jsem ve stovkách živých snů…?‘ Odpověděl, že to tak prostě cítil. Říkám mu: ,Dobře, tak to udělejme jako duet, ale napřed pro něj musíme najít vhodnou zpěvačku.‘“

Termíny koncertů

24. 3. Olomouc, S-klub

25. 3. Ostrava, Akord

26. 3. Brno, Sono Centrum

27. 3. Pardubice, Žlutý pes

28. 3. Praha, Palác Akropolis

Jsme normální

V té době přišel bubeník Korben Dallas za svými spoluhráči s aktuálním Anetiným albem Na Radosti. „Velmi se nám líbilo. Neváhal jsem a poslal jsem email každému, koho v Česku znám, jestli nemá na Anetu kontakt nebo nějakou páku. Že bychom s ní potřebovali mluvit. Taky jsme si říkali, že by bylo dobré, kdyby ji někdo uklidnil, že jsme normální. A že když se potkáme někde v Bratislavě, tak ji nekousneme ani neuneseme,“ vtipkuje Lukáš Fila.

„No, byla jsem chvíli neoblomná… Ne, dělám si legraci,“ uvedla v rozhovoru pro Deník Langerová. „Měla jsem pocit, že písnička, kterou mi kluci nabízejí jako duet, stojí za to, abych se jí zaobírala. Nejen díky textu, ale i hudbě. Pasovala do toho, co sama dělám a co považuju za důležité.“

Skladba Sen následně vyšla i na CD Korben Dallas Kam ideme. Mezitím hudebníci s Anetou Langerovou vystoupili na největším slovenském festivalu Pohoda. Brzy se tedy sejdou při mnohem větším projektu.