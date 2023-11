Nadace Batonga, kterou jste před sedmnácti lety založila, vychází ze sympatické myšlenky: nabízíte vzdělávání mladým dívkám z těch nejnepřístupnějších a nejchudších koutů subsaharské Afriky. Protože to ony jsou u počátku všeho. Tam začíná život. Musím říct, že já sama jsem byla vychovávána silnými ženami. Má matka i babička měly velkou vůli přežít, byly to bojovnice. Oba mí rodiče byli jedináčci, což je v Africe vzácnost. A udělali všechno pro to, aby jejich děti získaly maximální vzdělání . Věřili, že ve světě, který se neustále mění, dostanou příležitost ti, kdo budou připraveni. Člověk má mít rozhled, zvláště v dnešní éře moderních technologií . Záplava slov a videí na internetu, u kterých je obtížné rozlišit, co je reálné a co jsou fake news , ničí to jemné předivo vztahů mezi námi. A když nedáme pozor a přestaneme se ptát, jestli je to, co vidíme, skutečně pravda, budeme mít problém. Mít vzdělání znamená být schopen rozlišovat a analyzovat věci z odstupu dříve, než je začneme komentovat.

Mám pocit, že kdekdo potřebuje na Africe najít něco negativního, jen aby se ujistil, že on sám žije lépe. A ženy ve válečných zónách si plno lidí automaticky spojuje s utrpením. Ale ony jsou stejné jako ženy v ostatních zemích. Mají lepší i horší chvilky, starají se o děti – všichni jsme přece rodičové a víme, že s dětmi to není jednoduché, zejména v dospívání. Africké ženy si neprocházejí ničím radikálně odlišným. Můj názor je takový, že za jiné ženy na africkém kontinentě nemůžu mluvit. Ale můžu se postarat, aby druzí uslyšeli jejich hlas a poznali jejich radost. Když se v Africe ženy sejdou a začnou společně zpívat, je to zatraceně silné.

Své album Eve z roku 2014 jste věnovala africkým ženám. Myslíte, že je v nich nějaká zvláštní magie či síla? Věnovala jsem ho všem ženám, protože Eva byla partnerkou prvního muže – Adama. Každá žena má tedy v sobě něco z Evy. Má matka se jmenuje Yvonne a ve francouzsky mluvící části kontinentu se jí říká Eve, ale Jorubové z Nigérie , což je národ, ze kterého máma pochází, by ji nazývali Eva. Západní média mají tendenci vykreslovat a popisovat Afriku jen skrze optiku strádání a bídy, jako by na životě tam nebylo nic dobrého.

Líbí se mi název vašeho alba z roku 2007, na kterém hostují Carlos Santana, Alicia Keys, Peter Gabriel a další. Ta deska se jmenuje Djin Djin. Na africkém kontinentě jde o zvuk ranních zvonů, že? Ne v celé Africe, ale v mé rodné zemi, to znamená v Beninu. Ve skutečnosti to zní: „Din, din, din.“ Ale my říkáme: „Džin, džin.“ Afrika je plná různých zvuků různých zvonů. Ale konkrétně tento budil mě, každé ráno, a hlavně to byl budíček mého otce, který vstával hodně brzy. Když jsem ten zvon uslyšela, věděla jsem, že můj den začíná a že mám ještě tak hodinu dvě, abych se připravila a šla do školy.

Zpěvačka Angélique Kidjo bývá nazývána první dámou africké hudby.Zdroj: Se svolením Prague Sounds / Sofia_&_denik-630 data-description=

Ještě bych se vrátil k albu Eve, za které jste – stejně jako za CD Djin Djin – získala cenu Grammy. Pro tuhle desku jste v Keni a Beninu osobně nahrávala na šestistopý magnetofon střípky tradičních zpěvů a ženských sborů. Byla to snadná práce?

Ani náhodou! Bylo to hrozně těžké. I kdybych je natáčela na video, stejně by se mi tu energii nepodařilo dokonale zachytit. To je zkušenost, která se nedá polapit žádnou kamerou. Musíte tam být a vnímat ten zážitek celým tělem. Dělala jsem, co jsem mohla, pokoušela jsem se nahrávat i smích a povídání mezi písněmi, protože jsem chtěla ukázat, jak se ty ženy umějí radovat. A jak jsme šťastné, že můžeme být pohromadě. Většina z nich byla v mém věku, některé byly starší, ale žádná mi nedala najevo, ať jdu pryč. Naopak. Potíže nastaly, když jsem jim chtěla za čas strávený se mnou zaplatit. Vrtěly hlavou – a já jim říkám: „Vždyť jste kvůli mně přerušily práci. Musíte za to, že jste tady, dostat nějakou náhradu.“ Složitě jsme se dohadovaly.

Jak je to vůbec v dnešní Africe s tradicemi? Jsou opravdu neustále přítomné, nebo se to pokazilo jako v každém jiném místě současného světa? Není to spíše tak, že umělci jako vy tradice do své domoviny vracejí?

Jedna věc se skutečně děje skoro všude. Vytrácejí se určité druhy hudebních nástrojů. Mladí už na ně nedokážou hrát. Na svých albech se snažím tyto zvuky oživit. Ala sama tradiční kultura je v Africe dobře patrná – zpíváme a tančíme, kdykoli máme příležitost. Nepotřebujeme kvůli tomu chodit na koncert. Někomu se dejme tomu něco povede, a my hned na oslavu vytahujeme bubny. Nebo při křtu, kdy se sejde velké množství lidí… Chceme si zkrátka tu chvíli zapamatovat prostřednictvím společného sdílení. Hudba je naší konstantou. Nezapomínejme, že jde také o způsob vyprávění. Naše písně vypovídají o bitvách, které svádíme, i o dobrých časech. O tom, co bylo před námi, co se děje teď a jakou budoucnost vidíme. Muzika je pro nás naprosto přirozená, jako život. Když dýcháte, taky o tom neuvažujete.

Rády si pohráváme s očekáváním druhým, říká sesterské bluesové duo Larkin Poe

V roce 1983 jste musela z Beninu uprchnout, a to za dost dramatických okolností. Vaše rodina byla odposlouchávána, sledovali vás, nemohli jste nikomu věřit, museli jste prchat v noci… Vzdáleně to připomíná atmosféru života v komunistickém Československu. Ale pod marxisticko-leninskou knutou Revoluční strany Lidé Beninu se muselo dýchat ještě mnohem hůř.

Bylo to jiné. Vaši komunisté možná kontrolovali lidi podobným způsobem, ale pořád se s nimi jaksi dalo diskutovat o jiných úhlech pohledu. V mé zemi panoval striktně jediný narativ, který razil kdosi, kdo o sobě prohlašoval, jak je strašně chytrý, ovšem podle mě to byl hrozný zbabělec. Myslel si, že má moc, ale měl jen kontrolu, a to není totéž – ve skutečnosti všechny hlídal, protože se bál. Na každý pád, pro dvanáctileté dítě je trauma, když se mu přes noc celý život změní. Až doteď svého tátu oslovovalo „tati“, a teď se mu říká „soudruhu“. Z mámy je soudružka. Cože? Příbuzným se nedá věřit, jsou na vás nasazeni. Ale kdo má právo sledovat, co děláte v soukromí? Domov je přece něco posvátného.

K ideálům komunismu patřilo, že se lidé spojí. K ničemu takovému nedošlo, žili jsme rozděleni a ovládáni strachem. Já ve strachu žít nechtěla, rodiče mě i mé sourozence vychovávali k tomu, abychom vždycky řekli, co si myslíme. V našem domě se mohl každý projevovat naprosto svobodně. No a jednoho rána se vzbudíte – a každý, kdo překročí váš práh, může být váš nepřítel. To není život. Nevěděla jsem, co si s tím počít, nakonec jsem musela odejít.

Zdroj: Youtube

Odjela jste do Paříže a tam postupně začala vaše hvězdná kariéra. Byl to pro třiadvacetiletou dívku velký kulturní šok, nebo jste to brala jako napínavé dorodružství?

Naštěstí jsem uměla francouzsky. Abyste žili v cizí zemi, musíte znát její jazyk. A když ho neumíte, musíte se ho naučit. Do Paříže jsem se podívala už předtím, byla jsem tam na prázdninách, ale nikdy by mě nenapadlo, že se tam odstěhuju a strávím tam převážnou část života. Jenže to je osud. Pamatuju si, jak málo toho tehdejší Francouzi o Africe věděli. Jako bych k nim spadla z jiné planety. Hlavně si nedovedli představit, jak strašně obsáhlé a nekonečné je to téma. Dokonce i pro nás, kteří odtud pocházíme. Existuje spousta obyvatel západní Afriky, kteří nikdy nevkročili do té východní. Není to šílené? Dodneška se do Afriky vracím s pocitem, že ji nikdy nepřestanu objevovat.

Jazzman Peter Lipa: New Orleans je město, které nezná víkendy

Jste pověstná tím, že používáte mnoho různých řečí. Pochopil jsem, že při zpěvu je každý z afrických jazyků na něco dobrý – a vždycky je to něco trochu jiného.

Každá řeč na světě je vlastně hudba sama o sobě. Máte v ní hluboké i vysoké tóny, a já jsem otevřená jakékoli formě. Nemám žádné jazykové preference, nehodnotím to. Pokaždé se řídím výhradně smyslem a účelem písně. Mám písničce sloužit. A ona sama si řekne, v jakém jazyce ji mám zpívat. V tom je krása a síla inspirace. Kdykoli se píseň snažíte přechytračit a vzdálíte se tomu, co je jí přirozené, přijdete o to, co na ní bylo pravdivé. Budete znít prázdně, protože jste z ní vysáli emoci – tím, že jste se ji násilím snažili udělat inteligentnější. Tedy to jste si jen mysleli…

Poslední otázka: vaše celé jméno zní Angélique Kpasseloko Hinto Hounsinou Kandjo Manta Zogbin Kidjo. Má pro vás některá z jeho částí speciální význam?

Jsou to jména mých předků. Z tátovy strany, z rodu jeho matky a z linie jeho otce. Všechny tři prameny tu splývají a já se cítím být spjatá s každým z nich. Nebýt těchto mých předchůdců, nebyla bych tady ani já.