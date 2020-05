ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

„Sledovat divadlo živě přes internetovou webkameru nebo poslouchat streamovaný koncert je fajn, ale trochu jako líbání přes roušku. Myslíme, že živé umění nutně potřebuje sdílený okamžik tady a teď,“ píší lidé z ArtParkingu na webových stránkách. Musím potvrdit. Patřím k pravidelným návštěvníkům koncertů českých hudebních skupin a dovolím si tvrdit, že jsem věrný posluchač čtyřčlenné partičky z Pardubic, nebo chcete-li slovníkem Vypsané fiXy – ze San Piega.

Za více než pětadvacet let existence hudebníci v čele s Michalem Maredou, řečeným Márdi, tuto situaci nezažili. Při loňských oslavách vyprodali Fórum Karlín. Při každém koncertě si vyměňují energii s publikem. Možná v začátcích zažili jednou dvakrát prázdný sál, kde jim po písničce nikdo netleskal. Nyní přišly kvůli koronavirové epidemii těžké časy. „Ale my jsme to nevzdali a hrajeme online,“ hlásí kapela na facebookových stránkách.

Když jsem se dozvěděl, že jedním z hostů multižánrového drive-in festivalu v Pražské tržnici bude právě i oblíbená Vypsaná fiXa, vzpomněl jsem si, že jsme s manželkou už vlastně na takovou akci trénovali – jeden z streamovaných koncertů jsme o Velikonocích sledovali přes mobil v autě cestou z Ostravy po téměř prázdné „déjedničce“.

Objednávka přes SMS

Jenže vidět Vypsanou fiXu naživo bez možnosti tančit, pít pivo a „pogovat“ v kotli bude bezpochyby něco jiného. „Jak se skáče s autem z pódia?“ ptal se v žertovné nadsázce jeden z fanoušků ve facebookové diskuzi. To by mě taky zajímalo…

Po příjezdu do holešovického areálu dostávám zařízení, kterým propojím audiosystém v autě s živou hudební produkcí. Dostávám také instrukce, jak se objednává občerstvení – stačí napsat SMSku s objednávkou a číslem parkovacího místa a podobně jako na hokeji vám obsluha přinese pití a jídlo až pod nos.

Půlkruhové hlediště se před začátkem koncertu zaplní. Moderátor vítá návštěvníky na největším autokoncertě v Česku. Organizátoři inspiraci ze Spojených států amerických zvedli ještě o úroveň výše. Než přijde Vypsaná fiXa před mikrofony, posádky ještě kontrolují – řečeno s klasikem – zda stěrače stírají a klaskon troubí. V tu chvíli trochu lituji, že jsem si nezajel před koncertem ještě do myčky…

„Koukám, že jste pěkně rozjetý. Je to tu jako v Jižní Americe na fotbale,“ říká Márdi mezi písničkami. Fanoušci sundávají trika a roušky, kterými mávají z otevřených oken. Někdo dokonce použije reflexní vesty. Aplaus vytváří klaksony, místo potlesku blikají dálková světla. Ozývá se bouchání do karoserie. Do Pražské tržnice vyrazily v sobotu večer celé rodiny, které si zpívají a evidentně si akci užívají.

Doufáme, že tenhle marast brzo skončí

V skladbě Čtyři slunce ze stejnojmenného filmu se zpívá, že se „vlnovka zvedne, když máš dost“. A proto ji Márdi a spol. věnují sobě: „Protože doufáme, že tenhle marast brzo skončí.“ Když se setmí, nabízí pohled z pódia unikátní zážitek. Vypsaná fiXa přidává na závěr poslední písně a frontman opět vtipkuje: „Fantomas všechny proměnil v auta.“

„Je dobře, že se aspoň něco děje a nejsou všichni zavřený doma. Je lepší, když jsou zavřený v autech, že jo?,“ děkuje Márdi za Vypsanou fiXu spolku ArtParking. Lidé na závěrečný potlesk vylézají ven, Milan Kukulský alias kytarista Mejla si se spokojeným výrazem pořizuje záznam na mobil.

Sobotní koncert byl jako jedna z mála drive-in akcí vyprodán. V rámci záchrany kultury chce veřejnost přispět svým oblíbencům alespoň tímhle způsobem. K festivalu, který i v době vládních restrikcí a sociálního odloučení umožňuje alespoň trochu reálného sdílení, se přidávají další umělci – příští sobotu třeba v Pražské tržnici zahraje písničkář Xavier Baumaxa. Magistrát hlavního města zaštítil i podobný projekt Hrajeme do oken.

Na konci si zakoupím nové triko Vypsané fiXy, kde „plave“ Antidepresivní rybička ze stejnojmenné skladby. Chci, aby pomohla přežít koronavirovou krizi nejen mně a mým blízkým. A aby také byla připomínkou zvláštních časů, kdy jsem si (ne)užil koncert usazený za volantem. A kdy jsem si v souladu s doporučením partnerského pivovaru připil na zdraví české kultury až doma.