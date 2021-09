Nyní se na hudební pulty dostává novinka Dýchej, jejíhož vydání se však už David Stypka nedočkal. Obsahuje jedenáct písní.

„Na albu jsme s Davidem pracovali tři roky. Když pak v létě roku 2019 vstoupila do jeho života nemoc, některé ze skladeb po textové stránce přepsal, aby více odrážely jeho aktuální životní rozpoložení. Myslím, že do poslední chvíle věřil, že svůj boj zvládne. Bohužel se tak nestalo, ale je tu pro vás Dýchej – tak, jak jsme se s Davidem domluvili,“ říká bubeník z kapely Bandjeez Matěj Drabina, jehož při rozhovoru doplňuje umělecký ředitel nahrávací společnosti SinglTon Martin Červinka, který Davida Stypku objevil.

Desku jste dotáhli do konce už bez Davida. Muselo to být po všech stránkách složité.

Matěj Drabina: Bezesporu. Věděli jsme ale, co chceme vytvořit, jak po aranžérské stránce, tak po té atmosférické. V tomhle ohledu se dá mluvit o tom, že jsme měli od Davida a jeho písní jasné instrukce. Máme z desky velikou radost.

Martin Červinka: V lednu, když David odešel, se musela v přípravě alba udělat přestávka, aby se všichni nadechli,

nastalou situaci zpracovali a všechny ty věci zvážili. Nešlo nahrávat pod vlivem největších emocí, chtělo to odstup a pak citlivý přístup k již rozpracovaným písním. Proto taky deska vychází až teď.

Co potkalo Davida, otce od tří malých dětí, je moc smutné. Zajímavé je, že neztrácel onu naději. Věděli jste ale skutečně, co se v něm odehrává, svěřoval se?

Matěj Drabina: Naděje, láska, víra a duše jsou slova, která desku Dýchej „všeobjímají“, jsou to její zásadní motta. Na to, jak se David s nemocí potýkal, se mi naopak zdálo, že postupem času přistupoval k tvorbě čím dál víc pozitivně. To je obdivuhodné.

Martin Červinka: Ke své situaci měl sarkastický přístup, aspoň se mnou ji tak komunikoval. Co se v něm odehrávalo, si asi nikdo nedokáže představit. Jeho psýcha byla citlivá, snadno zasažitelná.

Zůstaly po Davidovi ještě nějaké další skladby? A plánujete nějakou akci, kde by se jeho dílo připomnělo?

Matěj Drabina: Jeho písně či texty obohatí alba Vladimíra Mišíka a Beaty Hlavenkové. Obě vyjdou také letos na podzim.

Martin Červinka: David ovlivnil část jedné generace hudebníků, ať už vědomě, nebo nevědomě. Na jeho počest chystáme 26. 2. 2022 v pražské O2 Universum „Tribute David Stypka“, jehož se zúčastní hudebníci, kteří s ním byli v uměleckém či lidském kontaktu – jmenovitě například Ewa Farna, kapela Jelen, Kateřina Marie Tichá, skupina Mirai, Pokáč nebo Tamara a Tomáš Klusovi. Nepůjde o žádný smuteční obřad, bude to vzpomínka na kamaráda a umělce, kterého jsme měli rádi.

Matěj Drabina: Vlastně už pro ten koncert název máme – „Dělám, jako že je…“. Jde o výňatek z Davidova textu z první desky, na který nás v téhle souvislosti krásně upozornil Martin Ledvina, producent, který na desce spolupracoval. Tak se nám to líbí, protože tu pořád je.