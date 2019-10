Po hraní na letních festivalech i filmování se zpěvačka a herečka Bára Poláková opět rozjela za publikem. Ještě před startem svého podzimního turné vypustila do světa už šestý videoklip k písni Kdyby z loňského, třemi Anděly oceněného alba ZE.MĚ.

Zpěvačka a herečka Bára Poláková | Foto: archiv klipu

V písni Kdyby se zpěvačka zamýšlí nad tím, co by bylo, kdyby něco udělala jinak, než udělala. A k jakým změnám by vedlo třeba to, že ráno vyrazíme z domova o deset minut dřív, nebo naopak později, než jsme vyrazili. „Je to taková ta věčná otázka ‚kdyby‘, dost se jí v životě zabývám. Přenesla jsem ji nejen do písničky, ale i do klipu,“ říká Bára Poláková.