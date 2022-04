Barbara Joan Streisandová, vnučka židovských emigrantů z Haliče, jim to ale pěkně natřela. Nakonec změnila ideál ženské krásy. Držela v náručí největší elegány své doby. A do kinosálů i koncertních hal přitáhla neuvěřitelné davy fanoušků.

Nečekaný fenomén

Když se Barbra Streisandová ohlédne za svou šest dekád trvající kariérou, nemůže se neusmívat. Jen si to zrekapitulujme: k dnešnímu dni prodala 150 milionů alb, což z ní činí jednu z nejúspěšnějších zpěvaček v dějinách americké hudby.

Podle žebříčku magazínu Billboard je také nejlepší zpěvačkou v historii.

Doma na poličce má dva Oscary, deset cen Grammy (včetně ocenění za celoživotní dílo), pět cen Emmy, devět Zlatých glóbů a navrch ji zdobí Prezidentská medaile svobody.

Co je ale tohle všechno proti věčně vyprodaným sálům! Když Barbra vyrazí na turné, jsou lístky v mžiku vyprodány. Armáda jejích příznivců pak udělá z každého představení nezapomenutelnou záležitost s lesem rozsvícených svíček (respektive teď už mobilů). Kdo to zažil, ví, že tato nedokonale dokonalá stálice je – jedním slovem – fenomén.

Holka odvedle

Na začátku by si na ni vsadil málokdo, to se ale změnilo, hned jak natočila první demosnímky. „Měla nejúchvatnější hlas, jaký jsem kdy slyšel,“ dušoval se její tehdejší přítel, jenž jí s pořizováním pracovních nahrávek pomáhal. Už předtím věděla mládež z jejího bloku, že Barbra umí. Nejenže skvostně intonovala – navíc dokázala dát melodii švih a hloubku.

Bohužel, k lidem, kteří ji od touhy stát se známou herečkou (a v druhém plánu zpěvačkou) odrazovali, patřila její vlastní matka. Tím ale Barbru paradoxně přiměla ještě více se zatvrdit. Streisandová byla odhodlána postavit se třeba celému světu. Opakovaně posílala do háje různé dobré duše, které jí radily, aby si nejdříve zašla na operaci jejího ne úplně nevýrazného nosu. Přespávala u známých a nepřestala pokoušet osud, dokud se neprosadila: nejprve v klubech a poté na divadelním jevišti, kde velice brzy upoutala pozornost svým smyslem pro humor.

Šedesátá léta měla svoje pevně dané ikony: ideálem krásy byla vnadná Brigitte Bardotová a jako její protipól brázdila módní mola extra štíhlá Twiggy. Streisandová si vytvořila image holky odvedle – zábavné kamarádky, které se dá leccos říct a do níž se kluk zamiluje, ani neví jak.

To dá rozum!

V jedenadvaceti Barbra podepsala smlouvu s hudební společností Columbia. Od ostatních vycházejících hvězdiček se odlišovala tím, že chtěla mít nad svými alby kontrolu. Když jí oznámili, že se její první deska bude jmenovat Sweet And Saucy Streisand, řekla prostě: NE.

„Nazvěte to Album Barbry Streisandové,“ prohlásila. „Lidi mě uvidí v televizi, půjdou do obchodu s elpíčky a budou chtít přesně tohle, tak jim to dejte, to mi říká selský rozum,“ vyložila svou neotřelou strategii zkoprnělým producentům.

Za debutovou nahrávku z roku 1963 získala Barbra tři ceny Grammy! A když pak ještě téhož roku v létě vyšlo The Second Barbra Streisand Album, napsali kritici, že jde o největší mladý talent od dob Elvise Presleyho.

Co dál, doktore?

Ve stejné době Streisandová dobyla Broadway. Hlavní role v muzikálu Funny Girl ji potom provázela po celá „zlatá šedesátá“. Roku 1966 ji ztvárnila v londýnském West Endu a v roce 1968 i ve filmu.

Ale opravdového docenění se tato hezky nehezká komediantka s citlivou duší dočkala teprve roku 1969. Tehdy se objevila na stříbrném plátně ve zfilmované verzi muzikálu Hello, Dolly! Úloha dohazovačky Dolly Leviové jí seděla jako ušitá – a když si v závěru zazpívala titulní píseň s Louisem Armstrongem, zobalo jí obecenstvo z ruky.

V následujícím desetiletí věhlas této nepravděpodobné star jen rostl. Začalo to romantickou komedií Co dál, doktore?, ve kterém půvabná Barbra dokonale zmátla roztržitého profesora v podání Ryana O’Neala. A pak přišel zákeřný útok na dámské kapesníčky – filmové drama Takoví jsme byli režiséra Sydneyho Pollacka, v němž se do Streisandové zamiloval sám Robert Redford.

Kdo se směje poslední

Spolu s titulní skladbou šlo o vyslovený trhák. Odteď se už Barbřině našpulené puse a jejím výrazným rysům už vůbec nikdo nesmál. Aneb, abychom parafrázovali výrok vztahující se k Bobu Dylanovi (rovněž potomkovi židovských emigrantů): Zatímco jiní běželi vstříc svému publiku, Barbra nechala publikum, aby přišlo za ní.

Mimochodem, zmíněný Bob Dylan nedávno prozradil, že svou slavnou píseň Lay Lady Lay složil právě s myšlenkou na Barbru Streisandovou. Chtěl, aby ji zpívala. Ona však měla jako vždycky své vlastní plány.

Poté, co se zaskvěla po boku Krise Kristoffersona ve filmové romanci Zrodila se hvězda, pustila se do natáčení řady hitových alb na pomezí popu, jazzu, šansonu i vážné hudby. Ukázala, že umí snad všechno: od táhlého, podmanivého broukání až po vypjaté sexy chraptění. Sladkobolnost vyvážila sebeironií. Svou normálností vydláždila cestu k důstojnosti zástupům běžných lidí.